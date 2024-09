Mundo Corporativo

Pink Floyd Eclipse Chega em São Paulo com Espetáculo Audiovisual

No dia 28 de setembro, às 20h, o Teatro Bor em São Paulo recebe o show Pink Floyd Eclipse, tributo à banda britânica. Idealizado por Luan Carbonari, o espetáculo conta com sete músicos e recria a obra do Pink Floyd, utilizando ferramentas sonoras e projeção holográfica 3D. A apresentação tem duração de 100 minutos e classificação livre. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.