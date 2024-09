A Linea Alimentos traz mais um lançamento para o seu portfólio de produtos sem adição de açúcar: o wafer. Feito com edulcorantes naturais, maltitol e stevia, ele também é baixo em sódio e vem com três camadas de recheio. Neste primeiro momento, a marca traz os wafers em três sabores: chocolate, merengue de morango e o primeiro sabor churros sem adição de açúcar do mercado.

“O nosso wafer vem com esse objetivo: fazer parte dos diversos momentos do dia das pessoas, com sabor e redução de sódio. Almejamos chegar ao paladar de todos, não apenas aqueles que não podem ou preferem não consumir açúcar, mas quem deseja um biscoito recheado para saciar aquela vontade de comer um doce”, comenta Juliana Napolitano, gerente de marketing da Linea Alimentos.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) os biscoitos lideram as vendas entre as categorias e registraram um faturamento de 32,5 bilhões e 1,5 milhões de toneladas vendidas em 2023.

O biscoito é um alimento que tem penetração de 99,7% dos lares brasileiros e é usado em várias situações de consumo:

78% enquanto estão trabalhando

37% enquanto assistem TV

48% nos intervalos entre as refeições

65% como utilização de ingredientes

46% no café da manhã

O produto já está disponível para os varejistas de todo o Brasil vem em embalagens de 90 gramas e com um preço sugerido de R$ 8,99.

Website: https://www.lineaalimentos.com.br