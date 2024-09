A Uniphore, uma das maiores empresas nativas de IA, apresentou o X-Stream, um recurso de plataforma inovador que industrializa a conversão de dados multimodais estruturados e não estruturados em conhecimento específico de domínio em toda a empresa. O X-Stream permite o Conhecimento como Serviço, reunindo ferramentas, conectores e controles poderosos para que as empresas criem seus próprios aplicativos de IA e moldem seus resultados comerciais.

Integrado como uma camada essencial na X-Platform da Uniphore, o X-Stream ajudará as empresas a se aproximarem da soberania em IA. Esse é o mais recente de uma série de anúncios de produtos da empresa, dedicados a ajudar as empresas a aproveitarem seus próprios dados de várias fontes, como gerenciamento de conteúdo, CRM, data warehouses e aplicativos de negócios, para impulsionar sua transformação digital.

“Com a aceleração da adoção de IA nas empresas, aproveitar seu potencial para soluções escaláveis tornou-se uma prioridade crucial para os CIOs”, afirmou Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. “Com o X-Stream, a Uniphore oferece às maiores empresas do mundo um conjunto abrangente de ferramentas para transformar dados em conhecimento, liberando todo o poder da IA dentro de um ecossistema tecnológico em constante evolução”.

O X-Stream chega em um momento oportuno na corrida global pela adoção de IA. A transformação do conhecimento para aplicações de IA generativa é um processo caro e demorado, que pode levar as empresas de algumas semanas a vários meses. A Gartner estimou que, até 2025, 30% dos projetos de IA generativa serão abandonados após a prova de conceito devidoàbaixa qualidade dos dados, controles de risco inadequados ou custos crescentes.

O X-Stream aborda esses desafios, possibilitando que as empresas integrem fontes de conhecimento e as enriqueçam e transformem para aplicativos de IA. Com recursos avançados de geração aumentada de recuperação (RAG), gráficos de conhecimento em escala empresarial e acessoàbiblioteca de modelos ajustados da Uniphore, as empresas podem aproveitar o conhecimento pronto para IA para fornecer respostas e insights precisos.

A transparência e a confiabilidade são cruciais para construir a confiança das empresas em aplicações de IA generativa. Para assegurar que isso aconteça, o X-Stream otimiza a gestão de evidências com recursos como natureza factual, atribuição de partes, relevância e detecção de alucinações para garantir a precisão dos resultados e mitigar vieses. Além disso, o X-Stream é construído com segurança, limites de proteção e flexibilidade em seu núcleo, e possui integrações modulares de API, limites de proteção configuráveis e controles de acesso robustos para garantir uma governança e conformidade rigorosas. O X-Stream já alimenta algumas das aplicações de IA da Uniphore com capacidades de busca cognitiva, além de modelos de IA específicos para domínios em funções empresariais.

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa líder em IA nativa para B2B com décadas de sucesso comprovado. Pensada para escalabilidade e adaptada às necessidades empresariais, impulsionamos a transformação em IA que gera impacto real nos negócios em várias indústrias e nas maiores implantações globais. Nossa plataforma de IA multimodal e dados está no coração dessa transformação, permitindo que as empresas implementem rapidamente agentes de IA. Com nosso AI Engine Room, as organizações podem aproveitar seus dados e criar modelos de IA específicos de domínios para democratizar o conhecimento empresarial – tudo isso enquanto garantimos segurança, soberania e entrega rápida de valor. Atualmente, a tecnologia da Uniphore capacita mais de 750.000 usuários finais em 1.600 empresas em 20 países. Descubra os recursos incomparáveis da Uniphore – porque não há IA como a nossa™.

