Publicações Online e PROMAD anunciam Joel Rosenbaum como novo CEO

A Publicações Online e o PROMAD anunciam Joel Rosenbaum como seu novo CEO. Joel é um profissional com experiência em estratégias digitais e desenvolvimento corporativo, e agora, assume o novo cargo de Diretor Executivo de ambas as empresas fornecedoras de serviços jurídicos aos advogados e escritórios brasileiros.

Joel ocupa o cargo de liderança na Dura Software, a empresa americana, com matriz em San Antonio no Texas, que adquiriu 100% do PROMAD e Publicações Online em novembro de 2023. A Dura Software é uma empresa especializada na compra, manutenção e crescimento de empresas de tecnologia, tendo Joel como CEO da América Latina e do sul da Europa, além de ser membro do Comitê Executivo Global do grupo. Garantiu experiência no Banco Santander, como chefe global de estratégia e desenvolvimento corporativo digital, também sendo reconhecido pela implementação da unidade de negócios de Ativos Digitais e Web 3 na PagoNxt, uma subsidiária de pagamentos do Santander.

Anteriormente, ele também serviu como executivo sênior no Axos Bank, uma empresa negociada na Bolsa de Valores de Nova Iorque e um dos primeiros bancos digitais dos Estados Unidos. O início de sua carreira profissional foi marcado por sua experiência jurídica em escritórios como Debevoise & Plimpton LLP e Proskauer Rose LLP, com uma passagem por São Paulo no escritório Levy & Salomão.

Formado pela Universidade de Harvard e com Doutorado na Escola de Direito de Stanford, Joel possui uma base acadêmica e empírica em temas como governo e jurisprudência, dedicando-se também a lecionar na Faculdade de Engenharia e no Departamento de Ciências Políticas de Stanford, e na Espanha, no Instituto de Empresas.

Fluente em inglês, espanhol e português, Joel está comprometido com a inovação jurídica e o fortalecimento da conexão empresarial entre a América Latina e os Estados Unidos.

“É um privilégio liderar não só a Publicações Online e o Promad, mas também o investimento da Dura Software na região. O Brasil, cada vez mais, é um centro de inovação mundialmente relevante, e o investimento da Dura traz inovações tecnologias para os serviços e plataformas das empresas.”, disse Joel.

Sobre Publicações Online e PROMAD

A Publicações Online, fundada em 2003, e o PROMAD, em 2008, são empresas do setor de legaltech, fornecedoras de soluções jurídicas que visam automatizar as rotinas dos profissionais do Direito e aumentar a produtividade nos escritórios de advocacia.

