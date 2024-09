Solar Coca-Cola ultrapassa meta de coleta de PET no Nordeste

O 'Recicla Solar', projeto de reciclagem de PET da Solar Coca-Cola, registrou avanços no Ceará e na Bahia. Em 2023, a coleta de resíduos PET nestes estados superou a quantidade utilizada na produção pela empresa. Na Bahia, foram recolhidas 4.609 toneladas do material, enquanto a produção utilizou 4.428 toneladas. No Ceará, a companhia coletou 6.545 toneladas, ultrapassando as 6.435 toneladas consumidas na fabricação dos produtos.

Desde o seu lançamento em 2021, o 'Recicla Solar' já destinou aproximadamente 20 mil toneladas de PET pós-consumo para reciclagem, e este ano, o volume reciclado deve alcançar 16 mil toneladas. Com investimentos de R$ 1,2 milhão em 2023, o projeto aumentou significativamente a quantidade de resina PET reciclada (rPET) utilizada, que cresceu para 9,5 toneladas, mais de 3 toneladas em relação ao ano anterior. Desde 2021, foram investidos cerca de R$ 4 milhões em máquinas e equipamentos.

A Solar Coca-Cola já atingiu a marca de 23% de produção de PETs a partir de resina reciclada. Para este ano, a empresa deve alcançar os 25%, o equivalente a mais de 11 mil toneladas. A empresa atingirá a meta de 50% já em 2028, dois anos antes do previsto (2030).

“Mundo sem resíduos”

O "Recicla Solar" é parte integrante da estratégia da empresa para alcançar o compromisso global "Mundo sem Resíduos", da Coca-Cola Company, até 2030. Uma das metas é encaminhar para coleta e reciclagem a mesma quantidade de garrafas ou latas que a companhia vende.

Atualmente, o programa já atende oito estados brasileiros, sendo seis na região Nordeste. Em 2023, a empresa agregou os estados do Pará e Rio Grande do Norte. Com essa expansão, a Solar Coca-Cola passou a levar o programa para 50% de seu território, mantendo os planos para ampliação. A meta é atender todos os estados em que atua até 2028.

"São aproximadamente 65 cooperativas envolvidas. Estimamos mais de 1.000 pessoas trabalhando, porém não temos como dimensionar com exatidão, pois envolve todos que trabalham diretamente dentro da cooperativa e os que atuam indiretamente na coleta e entrega de material (catadores)", afirma Orlando Fiorenzano, Diretor Executivo de Supply Chain.

A companhia encerrou 2023 contabilizando 12 unidades fabris com a “Certificação Lixo Zero”, atestando as boas práticas na coleta e destinação de resíduos. O “Certificado Lixo Zero”, da Zero Waste International Alliance (ZWIA), tem como objetivo promover alternativas ao envio de resíduos sólidos para aterros ou incineradores e aumentar a conscientização da comunidade sobre os benefícios da reciclagem

A Solar Coca-Cola possui mais de 17 mil colaboradores distribuídos em 13 fábricas, 39 centros de distribuição e 75 distribuidores autorizados, uma área territorial que representa 70% do Brasil, atuando na totalidade das regiões Nordeste e Norte, e também no estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

