A especialista em automação ABB assinou um memorando de entendimento com a fabricante de baterias EVE Energy. O acordo prevê a participação da ABB na implantação das novas fábricas da empresa chinesa, previstas para os próximos anos, em diferentes partes do mundo.

Em comunicado, a ABB afirmou que vai colaborar oferecendo expertise na integração da instrumentação elétrica, implantação de controles digitais e estratégias de eficiência contínua para as novas plantas industriais. ABB e EVE Energy também devem realizar pesquisas para desenvolver células de baterias, módulos e pacotes tecnológicos, além de buscar novas estratégias para ampliar a capacidade produtiva do equipamento, desenvolver padronizações técnicas e processos de segurança para trabalhadores e meio ambiente. “A colaboração com a ABB será de importância imensurável neste projeto de aprimorar eficiência e segurança de nossas novas fábricas”, afirmou no texto Steven Chen, SVP da EVE Energy e CEO da EVE Energy Storage.

O comunicado afirma, ainda, que a cooperação deve contribuir para acelerar a transição energética mundial, ao envolver a ampliação da capacidade produtiva global de baterias e contribuir para aumentar a disponibilidade do equipamento. A EVE Energy está erguendo uma nova fábrica na Hungria para abastecer a indústria automotiva local e já havia anunciado a intenção de expandir sua presença na China e nos Estados Unidos, lembrou o texto.

A companhia chinesa atua há 23 anos no segmento de baterias, fabricando modelos primários, de pequeno porte, de alta potência e até grandes unidades de armazenamento de energia. Além disso, a empresa também tem forte presença nos segmentos de Internet das Coisas e em outros ramos do setor de energia limpa.

