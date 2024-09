Remo do Corinthians vence o Campeonato Mundial na Alemanha

Com delegação composta por 35 atletas, Sport Club Corinthians Paulista é o primeiro clube sul-americano a conquistar o título mundial. Os 740 pontos renderam ao clube o primeiro lugar na classificação geral (Trophy Award geral), registrando 329 pontos à frente do segundo colocado. Os 20 atletas do sexo masculino do Corinthians também venceram a premiação Club Trophy Award masculino.

A conquista inédita do clube ocorreu, ainda, no ano em que o campeonato mundial celebra sua 50a edição e seu mérito foi reconhecido pela Federação Internacional de Sociedades de Remo (FISA).

Disputada em meio à instabilidade climática que gerou excesso de vento em alguns momentos, a regata teve horários de provas alterados, mas sua conclusão ocorreu conforme previsto, na manhã de domingo, 15 de setembro. Para Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do Corinthians, “essa foi uma vitória desafiadora para o nosso clube e inesperada pelos organizadores. Competimos em meio a atletas olímpicos e remadores muito experientes e isso nos deu ainda mais orgulho ao receber a notícia da vitória. Nos esforçamos e isso foi excepcional!”. Giovanni M. Cardoso, remador master pelo Corinthians e cofundador do Grupo que detém a Mondial e a Aiwa no Brasil, completa que “com muita dedicação, estratégia e organização conquistamos um resultado inédito para o clube e para o Brasil. Agora seguiremos com a estratégia para os próximos campeonatos”.

A Regata World Rowing Masters de 2024, ocorreu no Beetzsee Regatta Course e teve cerca de 600 provas disputadas por 3.600 atletas de 721 clubes, sediados em quatro continentes. Das faixas etárias individuais masculina e feminina, aos eventos mistos, a regata destacou a alta performance, integrando atletas novatos e remadores olímpicos. Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram as nações que lideraram pelo número de remadores inscritos na competição, com 1.108, 395 e 231 respectivamente, enquanto o Brasil firmou sua presença com 95 atletas.

Participantes notáveis ??deste ano incluíram os campeões olímpicos Nico Rienks, Julia Liar e os medalhistas olímpicos Fini Sturm, Christiane Huth e Maximilian Planer que competiram em vários eventos, em seu solo natal. Em complemento, os membros “octos”, com remadores ativos com 80 anos ou mais, receberam homenagens, com destaque ao competidor mais velho em atividade, o alemão Walter Wagner que permanece remando e competindo com seus 98 anos.

