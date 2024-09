Assistente virtual com IA chega para otimizar rotina médica

A Docli, empresa que surgiu com o intuito de otimizar o tempo dos profissionais de saúde, lançou uma série de funcionalidades baseadas em inteligência artificial. A nova plataforma visa melhorar a prática clínica e a interação dos médicos com a tecnologia.

Entre as funcionalidades, o receituário digital veio como interação medicamentosa automática. Essa ferramenta permite ao médico verificar, em tempo real, possíveis interações entre medicamentos, com acesso a uma base de mais de 130.000 interações medicamentosas.

Além disso, a plataforma introduz a 'dosagem inteligente', que ajusta automaticamente as prescrições de acordo com as informações específicas de cada paciente, como idade, peso e condições pré-existentes, reduzindo o risco de erros. A plataforma também conta com mais de 8.500 bulas da ANVISA integradas, assegurando que as informações sejam sempre atualizadas e precisas.

Outra funcionalidade é o prontuário por voz, que utiliza tecnologia de transcrição automática para organizar os dados dos pacientes. Com essa funcionalidade, o médico pode focar em seus pacientes enquanto a plataforma cuida da documentação.

Todas essas soluções são acopláveis em qualquer sistema de saúde existente e podem ser implementadas de forma whitelabel, permitindo que as funcionalidades da Docli sejam integradas a qualquer outra solução para a área da saúde.

Sobre a Docli

A Docli é uma empresa dedicada a criar soluções tecnológicas para o setor de saúde, com foco em melhorar a eficiência, a segurança e a qualidade do atendimento médico, através de sua plataforma baseada em inteligência artificial.

Website: https://www.docli.com.br/