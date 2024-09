A Cognite, a autoridade em dados e IA para a indústria, e a Koch Ag & Energy Solutions (KAES), um provedor global de soluções para os mercados agrícola, de energia e de produtos químicos, anunciou hoje uma colaboração com foco em promover o Cognite Data Fusion® para acelerar sua jornada de transformação digital. Esta colaboração resultará em execução ágil baseada em dados na estratégia de manutenção, execução de recuperação e ganhos gerais de eficiência em todas as plantas industriais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240823690403/pt/

Juntas, a KAES e a Cognite pretendem implantar o Cognite Data Fusion e inovar colaborativamente em soluções personalizadas de IA generativa para acelerar a jornada de dados da KAES, criando novas formas de trabalho em operações. O Cognite Data Fusion proporcionará uma base para os dados operacionais, que serão contextualizados e representados em modelos para inúmeras aplicações personalizadas para o usuário final para otimização da manutenção e operações. A IA será utilizada para automatizar a análise e aumentar a velocidade da análise e tomada de decisão.

“A Cognite proporciona a base essencial para dimensionar e acelerar a nossa transformação digital com a maximização da eficiência operacional, geração de maior confiabilidade e transformação radical das experiências de nossos funcionários”, disse Martin Miller, diretor de Ciência de Dados e Análise da Koch Ag & Energy Solutions.

“A Koch Ag & Energy Solutions, uma empresa visionária, está empenhada em aprimorar as eficiências operacionais fazendo uso do poder dos dados industriais e da IA, em parceria com a Cognite. A Koch Ag & Energy Solutions pretende utilizar o Cognite Data Fusion para atuar como um acelerador de modelagem de dados usando a tecnologia Cognite Atlas AI™? e a IA generativa para criar valor em escala em todos os ativos”, disse Girish Rishi, CEO da Cognite.

Um resultado incluirá um espaço para a visualização e análise de todos os dados, como séries temporais, registros de manutenção, ativos e dados espaciais. Isso torna as equipes de operações da KAES mais capazes de transformar o seu trabalho.

Sobre a Koch Ag & Energy Solutions (KAES)

A Koch Ag & Energy Solutions, LLC e suas subsidiárias, Koch Fertilizer, Koch Agronomic Services, Koch Energy Services e Koch Methanol, são fornecedoras globais de soluções de valor agregado para os mercados agrícola, de energia e produtos químicos. A Koch Ag & Energy Solutions, LLC é uma subsidiária da Koch Industries, Inc. Com sede em Wichita, Kansas, a Koch Industries, Inc. é uma das maiores empresas privadas da América. Ela proprietária de um grupo diversificado de empresas envolvidas em refino, produtos químicos e biocombustíveis; produtos florestais e de consumo; fertilizantes; polímeros e fibras; sistemas de controle de processos e poluição; eletrônicos, software e análise de dados; minerais; vidro; componentes automotivos; comércio de commodities; e investimentos.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa atuar na indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis ??escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis ??e em tempo real que transformam suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis ??e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que torna fácil para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessarem e compreenderem dados industriais complexos, cooperarem em tempo real e construírem um futuro melhor. Acesse o nosso site www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240823690403/pt/

Contato com a mídia:

Michelle Holford

Vice-presidente de Relações Públicas Globais

michelle.holford@cognite.com