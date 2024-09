Inovação em embalagens promove cuidado capilar profissional

O mercado brasileiro de cuidados capilares vem passando por expansão e transformação significativas. Impulsionado pela crescente preocupação com a saúde dos fios e demanda por produtos naturais, o setor deve alcançar US$ 7,7 bilhões até 2028, conforme relatório da Mordor Intelligence. Entre os fatores que promovem esse crescimento estão a produção com ativos funcionais e embalagens inovadoras que buscam atender às novas necessidades dos consumidores.

Nos últimos anos, a ênfase na beleza e nos cuidados pessoais tem sido priorizada, refletindo uma mudança no comportamento do consumidor. O público está cada vez mais inclinado a escolher produtos que oferecem benefícios adicionais, como reparação capilar e ingredientes naturais e orgânicos.

As prateleiras de shampoo, um dos produtos de cabelo mais utilizados no país, evidenciam essa expectativa. Inovações neste ramo, como as versões a seco e embalagens atrativas, são táticas adotadas por empresas como a Le Prö Cosmetics, e influenciam na hora da compra.

Conhecida por seus produtos de realinhamento e recuperação dos fios à base de ingredientes naturais e orgânicos, a Le Prö Cosmetics anunciou recentemente uma mudança significativa em suas embalagens. Segundo a marca, esta atualização visa melhorar a experiência do consumidor, mas também reflete as tendências de mercado voltadas para a praticidade e a sustentabilidade.

As novas embalagens são projetadas para serem mais fáceis de manusear, mesmo com as mãos molhadas, e evitar vazamentos. Em uma embalagem compacta, mantêm a mesma quantidade de produto, incluindo uma diferenciação entre as linhas pela coloração dos frascos de shampoo, condicionador e máscara.

Além das mudanças na linha homecare, a marca pensou em inovações para a linha Organic, alisante capilar que combina ingredientes naturais para realinhamento dos fios. As novas identidades também se refletem nos frascos da Máscara Btx e da Organic Single Pass, carros-chefes da Le Prö. Outra novidade é o lançamento da Blond, tratamento focado nos cuidados e realinhamento de cabelos loiros.

Julia Kosaka, responsável pelo departamento de marketing da empresa, comenta sobre a mudança: “Nossas novas embalagens foram desenvolvidas para oferecer mais praticidade às cabeleireiras, com um design ergonômico mantendo as características do nosso produto. Essa mudança é parte de nossa estratégia para atender às tendências do mercado e às demandas dos consumidores.”

A atualização das embalagens pela Le Prö Cosmetics acompanha a tendência no mercado de cuidados capilares. Algumas marcas estão buscando se posicionar na vanguarda do setor, oferecendo produtos que atendem às expectativas de um consumidor cada vez mais exigente e consciente.

Site oficial: https://www.lepro.com.br/

