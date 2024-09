A empresa internacional de tecnologia de energia SLB (NYSE: SLB) lançou hoje a plataforma de dados e IA Lumi™, que integra recursos avançados de inteligência artificial (IA), incluindo IA generativa, com fluxos de trabalho em toda a cadeia de valor de energia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240916969232/pt/

The Lumi platform is built on the latest industry standards and will be available on all major cloud service providers as well as on-premises, ensuring its availability to SLB’s global customer base. (Photo: Business Wire)

A plataforma aberta, segura e modular oferece o acesso a dados de alta qualidade em subsuperfície, superfície, planejamento e operações, que aumentam a cooperação entre domínios e liberam novas informações e perspectivas para melhorar a qualidade e a velocidade nas tomadas de decisão a nível empresarial. Os mais recentes grandes modelos de linguagem (LLMs), bem como modelos de base de domínio otimizados para o setor da SLB serão incorporados na plataforma, permitindo que os clientes acelerem a adoção de IA em escala.

"A IA está alterando fundamentalmente a dinâmica de nosso setor, mas seu potencial transformacional é prejudicado pela complexidade dos ecossistemas de dados de nosso setor", disse Rakesh Jaggi, Presidente do Setor Digital e Integração da SLB. "Através plataforma de dados e IA da Lumi, iremos liberar e contextualizar dados para nossos clientes internacionais em todos os domínios, tornando possível que dimensionem fluxos de trabalho avançados de IA e acelerem sua transformação digital contínua."

A plataforma Lumi está estruturada com base nos mais recentes padrões do setor e estará disponível em todos os principais provedores de serviços de nuvem, bem como no local, garantindo sua disponibilidade para a base mundial de clientes da SLB. Os clientes da SLB podem treinar e implementar modelos de IA tradicionais e generativos específicos do setor, incluindo modelos fundamentais para exploração e produção (E&P) pela SLB. Isto irá transformar fundamentalmente tomadas de decisão com base em dados, automação de operações e otimizações em tempo real em toda a cadeia de valor de energia.

A plataforma digital Delfi™ da SLB será aperfeiçoada ao aproveitar as bases de dados e os recursos de aprendizagem automática da plataforma Lumi. Isto irá possibilitar a modelagem de reservatório mais poderosa e ágil, interpretação sísmica e de poços, perfuração direcional e fluxos de trabalho de geodirecionamento. Também irá permitir novos recursos para automação e eficiências operacionais para que os clientes de energia possam conduzir operações de alto valor e baixo carbono.

A plataforma Lumi integra tecnologias de parceiros de tecnologia líderes com a experiência digital e de domínio da SLB para facilitar o acesso a dados e recursos de IA em todo o ciclo de produção de energia. A arquitetura aberta da plataforma libera dados de fontes estruturadas e não estruturadas com uso de protocolos padrão e abertos, incluindo a norma técnica OSDU® do Open Group, um padrão de dados abertos para o setor de energia. Ele aproveita o Cognite Data Fusion® para conectar e analisar dados de produção para otimizar as operações. A plataforma também está em conformidade com os padrões de segurança cibernética do National Institute of Standards and Technology (NIST), bem como normas e legislação emergentes de IA.

O anúncio de hoje foi feito no Fórum Digital da SLB, que está ocorrendo esta semana em Mônaco.

