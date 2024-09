A Kinaxis Inc.® (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, está fornecendo hoje uma atualização sobre seus negócios.

A empresa anuncia hoje que Robert Courteau foi nomeado presidente executivo da Kinaxis, com efeito imediato, e atuará nessa função até que um CEO permanente seja nomeado. A Kinaxis anunciou anteriormente que John Sicard se aposentará no final de 2024, e a busca por seu sucessor está em andamento. Como Presidente Executivo, o Sr. Courteau continuará a trabalhar em estreita colaboração com John Sicard e a equipe de liderança sênior para conduzir a estratégia da empresa até que um novo CEO seja nomeado.

A Kinaxis também anuncia que Angel Mendez foi nomeado diretor independente principal do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração tomou medidas decisivas nos últimos meses para refinar a estratégia e a execução do Kinaxis, incluindo a contratação de uma empresa líder em consultoria de gestão, que tem trabalhado com a empresa em iniciativas que o Kinaxis implementará para aumentar o valor, melhorar as margens de lucratividade e capturar ainda mais o mercado de software de gestão da cadeia de suprimentos de US$ 16 bilhões.

“A Kinaxis está com uma trajetória positiva em seus negócios, conquistou uma reputação por sua visão e inovação, e está trabalhando com foco e urgência para levar a empresa ao próximo nível”, disse Robert Courteau, presidente-executivo. “Meu foco será apoiar a equipe de gestão na execução da estratégia da empresa. O Conselho continua a dialogar com acionistas de longo prazo e novos acionistas para obter suas opiniões sobre o negócio. Estou ansioso para continuar trabalhando de perto com meus colegas diretores e a gestão para garantir que a empresa esteja posicionada de forma ideal para criar valor crescente e sustentável para os acionistas”.

O Conselho valoriza o feedback dos acionistas e, desde o anúncio da sucessão de CEO, a liderança da Kinaxis tem dialogado com os acionistas e considerando as melhores abordagens para o futuro. O Conselho acredita firmemente que a execução de seu plano estratégico é o melhor caminho para maximizar o valor dos acionistas. A empresa continua a desenvolver e avaliar seu plano e contratou o Goldman Sachs para fornecer consultoria financeira nesse sentido.

A Kinaxis tem um histórico comprovado de sucesso e uma reputação de oferecer excelência aos clientes e acionistas. A Kinaxis é líder de mercado em IA com sua plataforma de orquestração de ponta a ponta Maestro e é líder dez vezes no Quadrante Mágico de Soluções de Planejamento de Cadeia de Suprimentos da Gartner.

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha.

