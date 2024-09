A Axelspace Holdings Corporation (Axelspace HD) anuncia que, por meio de uma transferência de ações de acionistas existentes, três empresas se tornaram novas acionistas: ANA Future Frontier Fund L.P. (ANA Future Frontier Fund), JGC MIRAI Innovation Fund L.P. (JGC MIRAI Innovation Fund) e FUKOKU -THE MUTUAL for Next 100 Fund L.P. (TMN100).

Anúncio da Axelspace

https://www.axelspace.com/news/news_20240917/

O ANA Future Frontier Fund, criado pela ANA Holdings Inc. (ANAHD) em abril de 2024, tem como objetivo acelerar a criação de novos negócios e fortalecer negócios não relacionadosàaviação para garantir novas oportunidades de receita. A Axelspace HD foi altamente avaliada por sua experiência em operações de microssatélites e recursos tecnológicos avançados, o que permite uma execução perfeita desde a fabricação do satélite até as operações em órbita. A aquisição de ações da Axelspace HD pelo fundo reflete esse reconhecimento. No futuro, a Axelspace HD trabalhará com a ANAHD para promover a criação conjunta de novos negócios, aproveitando os pontos fortes de ambas as empresas para gerar novos valores nos setores aeroespacial e de aviação. Em particular, a aquisição de ações da Axelspace HD marca o primeiro investimento do ANA Future Frontier Fund.

O JGC MIRAI Innovation Fund é um fundo de capital de risco corporativo (CVC) administrado em conjunto pela JGC Holdings Corporation e JGC Corporation. O fundo adquiriu ações da Axelspace para apoiar a gestão de vários projetos que estão se tornando cada vez mais complexos e avançados, e também para explorar novas oportunidades de negócios, visando ao desenvolvimento sólido de negócios relacionados ao espaço em expansão.

O TMN100, criado pela Fukoku Mutual Life Insurance Company (Fukoku Life), é o primeiro fundo de CVC da Fukoku Life. Ele faz investimentos amplos em startups promissoras sem limitar seu investimento a setores industriais específicos.

Com essas três empresas, o compromisso inabalável da Axelspace HD visa levar nossa visão, “Space within Your Reach” (Espaço ao seu alcance), utilizando sua tecnologia patenteada de microssatélites.

Sobre a Axelspace Holdings Corporation

Localização: Tóquio (Japão)

Presidente e CEO: Yuya Nakamura

Fundação: março de 2020

Negócio principal: fornecer um serviço completo para microssatélites por meio do “AxelLiner” e oferecer a plataforma de observação da Terra “AxelGlobe”. A empresa lida com o projeto, a fabricação, a organização do lançamento e o suporteàoperação pós-lançamento de microssatélites e componentes relacionados, além de oferecer soluções para satélites.

Site: https://www.axelspacehd.com/

Assessoria de Imprensa

Axelspace Holdings Corporation

Divisão de Promoção da Comunicação, Unidade de RP

E-mail: pr@axelspace.com