Full Sail lança segunda temporada de podcast

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, iniciou na última terça-feira (3 de setembro), a nova temporada do “Mentes do Amanhã”, disponível no canal de podcast da Full Sail Brazil Community e no YouTube.

Nos novos episódios, serão discutidos assuntos sobre a procura e escolha de profissão, e a indústria criativa. Segundo os organizadores, cada um dos 10 programas trará discussões pertinentes de vivências, olhares e experiências no ramo.

O primeiro episódio, lançado dia 03/09, teve como tema “Por que é tão difícil escolher uma profissão?”. O podcast conta com a participação da jornalista Thayse Leonardi como mentora. Como entrevistados, o programa traz Carol Olival, especialista em educação internacional e Community Outreach Director da Full Sail, e Ramom Ruiz, empresário, consultor e especialista em produtividade.

Olival conta que as expectativas são positivas: “Com essa nova temporada, queremos levar ainda mais informação para o público sobre educação criativa e questões de carreira”.

A propósito, o setor de Economia Criativa, de acordo com o Observatório da Fundação Itaú, aumentou sua contratação de profissionais em 4% em 2023, alcançando a marca de 7,8 milhões de cargos gerados e ultrapassando os 2% de avanço que foi registrado nas categorias econômicas do país.

O setor engloba segmentos como indústria editorial, cinema, rádio e TV, desenvolvimento de softwares e jogos digitais, design, tecnologia no campo reativo, entre muitos outros.

O podcast, inclusive, irá trazer, ao longo dos episódios, temáticas que se relacionam com essas frentes, como é possível observar na lista a seguir:

Ep 1 - “Por que é tão difícil escolher uma profissão?”

Ep 2 - “A indústria de Games”

Ep 3 - “As possibilidades das tecnologias emergentes”

Ep 4 - “Explorando Carreiras na Área de Business”

Ep 5 - “Explorando Carreiras em Mídia e Comunicação”

Ep 6 - “Explorando Carreiras em Filmes e Televisão”

Ep 7 - “Explorando carreiras em Arte e Design”

Ep 8 - “Explorando carreiras em Música”

Ep 9 - “A indústria esportiva”

Ep 10 - “O que sucesso significa pra você?”

Segundo Olival, cada episódio do podcast irá falar sobre as habilidades necessárias para carreiras em diferentes áreas, além de apresentar o universo dos cursos que a Full Sail oferece, desde carreira de cinema até a indústria de jogos. “É uma conversa bem descontraída, mas com bastante bagagem de informação dos especialistas que discutirão sobre educação moderna e novos segmentos de carreiras, entre outros temas”.

Para a Community Outreach Director da Full Sail, a experiência da primeira temporada pôde ajudar na concepção e no desenvolvimento da segunda temporada. “Na primeira temporada, trouxemos relatos de alunos, professores e pessoas que estão no dia a dia no processo de escolha de carreira e cenário educacional. Para esta segunda, esperamos que esse público entenda toda a abordagem necessária para consolidar uma ideia sobre carreiras criativas, agora na visão de especialistas”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mentes-do-amanha0