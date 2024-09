Empresas de Home Care ganham força com envelhecimento da população

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idosos possuem um risco maior de tirar suas vidas em comparação com outros grupos etários. Isso se deve aos fatores de doenças físicas e mentais, abandono, solidão, falta de suporte social, mudanças na vida, perda de autonomia e perda de familiares.

Esse problema é considerado uma questão de saúde pública, que preocupa em todo o mundo. Ainda segundo a OMS, a taxa em muitos casos é subestimada pois os casos não são relatados e são mal diagnosticados.

Segundo dados do Governo Federal, em 2023 a população idosa no Brasil cresceu cerca de 57,4% em comparação com os últimos 12 anos, esse crescimento tornou mais evidente o alto índice de abandono e o aumento de doenças mentais.

Para os idosos, é difícil reconhecer que precisam de ajudas físicas e psicológicas, e que os pensamentos sobre morte não são normais. Já para o familiar, é difícil enxergar a realidade que o idoso está com sintomas de depressão.

O envelhecimento é um processo inevitável e natural permeado por vulnerabilidades às doenças, nas características físicas, emocionais e sociais. Até 2070, pessoas com 60 anos ou mais devem compor mais de um terço da população (37,8%), de acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Com essa alta, o número de buscas por cuidadores de idosos torna-se mais frequente. Em Ribeirão Preto, a empresa Home Health Ribeirão, fundada em 2015 por Francine Florindo, oferece o trabalho de cuidados com idosos de maneira adaptada para inúmeros casos.

“Trabalhando na Home Health, tenho a oportunidade de observar de perto como a saúde mental pode impactar a qualidade de vida dos nossos residentes. A maioria dos idosos enfrenta desafios emocionais significativos, que podem ser exacerbados por questões como a solidão, a perda de autonomia e a adaptação a novas rotinas. É vital que estejamos atentos a esses sinais e ofereçamos suporte adequado”, afirma Francine Florindo, fundadora da Home Health Ribeirão.

