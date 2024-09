Suporte institucional fortalece políticas de imigração

Empresas brasileiras enfrentam inúmeros desafios ao se estabelecerem e expandirem no competitivo mercado dos Estados Unidos. O Setor Econômico de Promoção Comercial (SECOM) atua como intermediário no comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, desempenhando diversas funções.

“O SECOM é responsável por coletar, organizar e disseminar informações comerciais, além de divulgar licitações estrangeiras a empresas brasileiras, atender consultas comerciais, encaminhar reclamações e denúncias de fraudes, bem como identificar oportunidades para ações de promoção comercial, como feiras e rodadas de negócio” explica Paulo Paiani, do escritório do SECOM. Além disso, o SECOM apoia a organização de participação em feiras internacionais e viagens empresariais brasileiras, focando em assuntos comerciais, além de atrair empresários estrangeiros para projetos no Brasil.

Paralelamente, a APEX Brasil tem um papel fundamental ao fornecer relatórios detalhados e identificar oportunidades de mercado para empresas brasileiras. O Consulado Geral do Brasil em Orlando desempenha funções importantes para a comunidade brasileira, oferecendo uma gama de serviços consulares que atendem desde registros de nascimento até emissão de procurações e atestados. O Consulado, segundo o Cônsul-geral João Lucas de Almeida, está à disposição da comunidade brasileira e estrangeira, promovendo eventos e iniciativas que fortalecem os laços culturais e comerciais entre os dois países, criando um ambiente propício para negócios.

Além do suporte institucional, as políticas de imigração têm um impacto direto no ambiente econômico dos Estados Unidos. Mudanças recentes nas regulamentações imigratórias têm gerado debates sobre seus impactos na economia americana. Imigrantes desempenham papéis na força de trabalho de setores como agricultura, construção, tecnologia e saúde. Políticas mais restritivas podem causar escassez de mão de obra, aumentando custos para empresas e desacelerando o crescimento econômico. Em contraste, políticas de imigração mais abertas podem atrair talentos globais e reforçar a competitividade dos Estados Unidos.

Nesse contexto, o suporte oferecido pela APEX Brasil e pelo Consulado Geral do Brasil em Orlando tem sido relevante para imigrantes e empresários brasileiros. Através de parcerias estratégicas e suporte consular, essas entidades contribuem para a adaptação e crescimento da comunidade brasileira. Políticas de imigração favoráveis são consideradas essenciais para manter a competitividade e o crescimento econômico, com impactos na economia e na sociedade americana.

Esses temas, incluindo imigração, vistos e expansão de negócios, serão abordados no Encontro de Negócios das Américas (ECON), que acontecerá em novembro nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial: https://econmissaoflorida.com/missao-florida/

