Tráfego pago acelera o crescimento nas vendas on-line

A disputa por atenção de potenciais consumidores é um dos principais desafios para empreendedores no e-commerce. Em 2024, o alcance orgânico médio do Instagram e do Facebook não passa de 7,60% e 5,90%, respectivamente, segundo relatório do SocialInsider.

Isso significa uma expectativa de que apenas 70 em cada mil seguidores de um perfil do Instagram vejam um conteúdo publicado, o que reflete o volume cada vez maior de conteúdo criado nas principais plataformas.

Neste cenário de forte concorrência, o tráfego pago é uma das principais armas dos empreendedores para impulsionar negócios on-line e escalar resultados de maneira rápida e eficiente, aponta Tiago Tessmann, um dos maiores especialistas em marketing digital no Brasil e criador do método Conversão Extrema.

“Essa não é mais uma opção, mas uma necessidade para quem quer se destacar no e-commerce. O tráfego pago permite alcançar o público-alvo com precisão cirúrgica. Se bem otimizado, pode trazer um retorno sobre investimento (ROI) altíssimo”, afirma Tiago Tessmann.

O ROI é um dos indicadores de desempenho mais importantes do marketing digital, explica o especialista. Com ele, o empreendedor pode avaliar com clareza o impacto, faturamento do negócio, de ações como o alcance de mídia patrocinada nas redes sociais, a criação de um blog para a marca ou o uso de ferramentas de automação de marketing.

Mercado em expansão

No Brasil, o investimento em anúncios on-line segue forte, tendo alcançado a casa dos R$ 35 bilhões em 2023, o que representa uma alta de 8% em relação ao ano anterior, como mostra o Digital AdSpend, relatório do IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media. Os canais que receberam mais recursos foram as redes sociais (52%) e as ferramentas de busca (29%).

Segundo a Pesquisa HubSpot Marketing Trends Report, de setembro de 2023, a lista da redes sociais que gera maior ROI é liderada por Facebook e Instagram (29%), seguida de YouTube (26%), TikTok (24%), Twitter/X e LinkedIn (16%). Mas Tiago Tessmann destaca que não basta apenas impulsionar conteúdo. Para alcançar o sucesso com tráfego pago, é fundamental dominar algumas estratégias específicas. A primeira e mais importante é entender o comportamento do consumidor.

“Os anúncios on-line potencializam essa estratégia, porque é possível criar campanhas segmentadas e sempre testar diferentes conteúdos e públicos. Uma das maiores vantagens do tráfego pago é essa capacidade de ajustar a mensagem em tempo real, turbinando os resultados”, observa o especialista.



A segunda estratégia para maximizar o ROI com os anúncios on-line é adotar o remarketing, a prática de criar anúncios específicos para consumidores que já visitaram um site ou interagiram com um conteúdo específico nas redes sociais.

“Dificilmente um comprador vai descobrir uma nova marca, escolher um produto e concluir uma compra em um único momento. O remarketing mira justamente esses consumidores, aumentando consideravelmente as chances de conversão, ou seja, de compra”, diz Tessmann.

Taxa de conversão

Uma pesquisa da plataforma americana The Bazaar Voice estima que a taxa de conversão no Instagram é de 1,3% para perfis com até 10 mil seguidores, e de 1,2% para aqueles que somam entre 10 mil e 50 mil seguidores.

Neste contexto, lembra Tiago Tessmann, o tráfego pago é uma peça-chave na estratégia de crescimento dos canais e lojas de e-commerce, ampliando significativamente a exposição de produtos e serviços a potenciais consumidores.



“Empresas que não investem em tráfego pago acabam ficando para trás, pois os consumidores estão cada vez mais exigentes e seletivos. Estar presente nos principais canais digitais e manter uma presença ativa e relevante é essencial para quem deseja escalar suas operações”, conclui o especialista.



Uma importante fonte de informações sobre sobre como o tráfego pago pode transformar um negócio é o site de Tiago Tessmann, que traz as estratégias comprovadas do método Conversão Extrema.

Website: https://www.conversaoextrema.com/