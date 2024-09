NEC participa do Congresso da Cidadania Digital

A multinacional de tecnologia NEC se prepara para participar do Congresso da Cidadania Digital 2024. O evento, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da identificação civil dos brasileiros - um processo fundamental para a prática da cidadania no País –, é organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital (ABRID), com a participação e apoio da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI) e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

No evento, que acontece em Brasília (DF), no Centro de Convenções do Royal Tulip Brasília Alvorada, no período de 16 a 18 de setembro de 2024, a NEC apresentará seu portfólio de soluções avançadas de identificação digital NEC SmartScan® SUITE, que conta com sistemas que permitem a identificação das pessoas desde seu nascimento e as acompanham ao longo de toda jornada dentro do contexto de registro civil por meio da biometria digital.

No estande da empresa, o público poderá conferir informações sobre os sistemas SmartScan® MOBILE, SmartScan® CABINET, SmartScan® WEBPLUS, com destaque para o SmartScan® NEONATAL, que captura os dados biométricos de recém-nascidos. A solução voltada à identificação dos bebês consegue efetuar um procedimento que até pouco tempo atrás representava um grande desafio para o segmento. Isso porque a textura da pele na primeira infância é muito sensível e macia e as características das minúcias da impressão digital nessa fase, em média, são quatro vezes menores se comparadas a um adulto.

Um dos diferenciais tecnológicos do SmartScan® NEONATAL é o fato das imagens obtidas passarem por um software de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido pela empresa. A solução é capaz de entregar imagens da impressão digital dos recém-nascidos com um padrão de qualidade equivalente ao que se encontra entre os adultos e podem ser usadas pelos sistemas AFIS existentes no mercado, mantendo a compatibilidade com os sistemas legados. Vale ressaltar que o sistema da NEC captura fotos em alta resolução (3000 PPI) dos dedos da criança, utilizando um mecanismo de iluminação interna no dispositivo, o que melhora o contraste dos detalhes, como as cristas e vales. Na detecção da impressão digital de maiores de 5 anos, por outro lado, os equipamentos tradicionais usam uma resolução de 500 DPI.

Além disso, a plataforma utiliza um leitor que não exige contato junto à superfície, como acontecia normalmente até pouco tempo, eliminando, desta forma, possíveis distorções e imagens de baixa qualidade.

Segundo José Renato Gonçalves, presidente da NEC no Brasil, a multinacional japonesa busca ressaltar em sua participação no Congresso da Cidadania Digital o fato de contar com um conjunto de soluções integradas, capazes de contribuir fortemente em frentes essenciais para o País.

A empresa atua, por exemplo, no fornecimento do sistema de reconhecimento facial para fiscalização aduaneira em funcionamento nos aeroportos internacionais brasileiros, da tecnologia AFIS para identificação civil e até de uma plataforma superavançada - que reúne tecnologias de análise de dados para investigação de informações, como arcada dentária, DNA, entre outras características, com o objetivo de identificar vítimas de desastres que já não podem ser reconhecidas por meio da técnica de peritagem. “No Brasil, o produto SmartScan® NEONATAL já está passando pelo processo de testes e de prova de conceito em dois estados e isso nos deixa muito satisfeitos, pois vemos que a tecnologia da NEC tem potencial para impactar positivamente a sociedade na jornada integral dos cidadãos”, enfatiza Gonçalves.

O executivo estará presente, como moderador, no painel “Biometria – Tecnologia consagrada e novas aplicações”, que acontecerá no segundo dia do evento, 18 de setembro, das 15h15 às 16h30.

Serviço:

Congresso da Cidadania Digital

Data: 16 a 18 de setembro de 2024

Local: Royal Tulip Brasília Alvorada

SHTN Trecho 1 Conjunto 1B Bloco C - Asa Norte, Brasília

Mais informações: https://congressodacidadaniadigital.iti.gov.br/

Website: http://www.nec.com.br