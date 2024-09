A Flatworld Solutions, líder mundial em TI e ITES, anunciou a abertura de seu novo escritório em Ahmedabad, Índia. Esta expansão define um marco significativo na jornada de 18 anos da empresa de oferecer TI e ITES de primeira linha para sua clientela internacional. O novo escritório de Ahmedabad irá servir como um centro de desenvolvimento offshore, com foco inicial em serviços de desenvolvimento de dispositivos móveis e comércio eletrônico. Ele irá atender às crescentes demandas de um cliente líder com sede em Los Angeles, demonstrando a capacidade da Flatworld de gerenciar projetos de grande escala além das fronteiras.

O Sr. Jacob Williams, Diretor Executivo da Flatworld Solutions, afirmou: "Nosso novo escritório em Ahmedabad demonstra nosso comprometimento em proporcionar soluções de software de ponta. Estamos entusiasmados em explorar o rico conjunto de talentos da cidade, que se alinha perfeitamente com nossa visão de prover serviços de tecnologia excepcionais a clientes internacionais."

A Flatworld Solutions, liderada por seus mais de 3.500 funcionários, expandiu drasticamente sua presença internacional ao longo de duas décadas. Líder mundial em serviços de terceirização de processos de negócios e TI, a empresa oferece uma ampla gama de soluções, incluindo desenvolvimento de software, gerenciamento de dados e consultoria empresarial. Com mais de 14 serviços oferecidos, a Flatworld atende a mais de 18.000 clientes ao redor do mundo. Equipado com infraestrutura de última geração, o novo escritório está pronto para melhorar as capacidades de entrega de serviços da empresa e contribuir para o emprego local. Esta localização estratégica, conhecida por seu próspero ecossistema de TI, dará suporteàmissão da Flatworld de proporcionar soluções inovadoras em um panorama digital em rápida evolução.

Para mais informação sobre a Flatworld Solutions e seus serviços, acesse www.flatworldsolutions.com

