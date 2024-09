No dia 16 de setembro, a Thales comemora o Dia Internacional da Identidade (Dia da Identidade), um dia simbólico para destacar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de fornecer uma identidade legal a todos. O Dia da Identidade é dedicado para conscientizar a população sobre a importância da identidade legal como um direito humano fundamental e um facilitador essencial do desenvolvimento econômico e social inclusivo. A Thales apoia os esforços globais para garantir que todos os indivíduos tenham acesso a uma identidade segura e confiável.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240915144695/pt/

(Photo: Thales)

A Thales, uma provedora com liderança em identificação física e biométrica, tem sido envolvida ativamente em projetos em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, incluindo o registo de nascimento, até 2030. Segundo as estimativas de 2023 da Iniciativa Identificação para o Desenvolvimento (ID4D) do Grupo Banco Mundial, mais de 850 milhões de indivíduos em todo o mundo não têm um documento de identificação oficial. Graçasàmobilização global, a situação geral melhorou desde 2020, quando 1 bilhão de indivíduos não tinham um documento de identificação legal.

O Dia da Identidade destaca a importância de se ter uma identidade legal e o impacto positivo que isso tem nos indivíduos e comunidades do mundo inteiro. Uma identidade legal garante acesso a serviços essenciais, promove a inclusão social e facilita a participação na economia global. É por isso que a Thales, reconhecida como a principal empresa em identidade digital pela Juniper Research (em seu “2024 Juniper Research Competitor Leaderboard”), representa um futuro no qual todos podem se beneficiar e confirmar sua identidade confiável, sem deixar ninguém para trás.

"O Dia da Identidade serve como um lembrete importante de que a identidade é um direito humano fundamental. No mundo interconectado atual, ter uma identidade legal segura e confiável é essencial para o acesso a serviços, exercício de direitos e promover o desenvolvimento econômico. Na Thales, estamos empenhados em promover a inovação em soluções de identidade biométrica e digital para garantir que cada indivíduo possa reivindicar seu lugar de direito na sociedade. O nosso objetivo é apoiar com nossas soluções um mundo onde a identidade seja segura, inclusiva e universalmente reconhecida", disse Youzec Kurp, vice-presidente de Soluções de Identidade e Biometria no Thales Group.

Uma identidade segura é mais do que ter apenas um documento; é uma porta de entrada para oportunidades e um pilar de confiança na era digital. As soluções de biometria (cfTrUE Biometrics1) e identificação digital responsáveis ??da Thales são desenvolvidas para atender aos mais altos padrões de segurança para proteger os dados pessoais dos indivíduos e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso contínuo aos serviços, assim como a mobilidade.

1 TrUE Biometrics significa Transparent, U nderstandable e finalmente E thical (transparente, compreensível e ético). Durante anos, a Thales desenvolveu soluções altamente seguras e a biometria comprovou sua plena capacidade de oferecer segurança e conveniência. Apesar da tecnologia atender a uma grande variedade de novas necessidades que surgiram com a transformação digital de nossas sociedades, a Thales também apoia iniciativas que aumentam a consciência sobre os benefícios e riscos da adoção de tecnologias de identificação biométrica. A Thales é uma parceira confiável e responsável, visto que proporciona biometria transparente, compreensível e ética.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, especializada em três áreas de negócios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Segurança Cibernética e Identidade Digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

ACESSE

Thales Group

Identidade Digital e Segurança

Thales

Thales Identidade Digital e Segurança

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240915144695/pt/

CONTATO DE IMPRENSA

Thales, Relações com a mídia

Identidade Digital e Segurança

Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com

FSB Comunicação

Fabio Souza

fabio.souza@fsb.com.br

Lucas Ardigó

lucas.ardigo@fsb.com.br