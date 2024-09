Mobilidade e localização são elementos indispensáveis na compra de um imóvel

Na hora de escolher onde morar alguns quesitos são avaliados pelo comprador: estar próximo de lugares “chave”, com praças, comércios, escolas e serviços variados são os primeiros pontos que aparecem após a segurança da região escolhida. A acessibilidade e a boa infraestrutura para transportes também servem como motivação para a aquisição de um imóvel. Segundo o levantamento da consultoria Brain Inteligência Estratégica sobre o comportamento de consumo do comprador de imóveis brasileiro cerca de 65% dos entrevistados levam em consideração a localização privilegiada, enquanto 27% buscam um imóvel localizado em uma área de fácil acesso às rodovias e ao transporte público.

Esses critérios dizem respeito a um conceito que tem ganhado espaço no Brasil, o "walkability" ou em português a "caminhabilidade". A expressão dá destaque a percepção que as pessoas têm sobre acessibilidade, mobilidade e transporte de uma região.

Paulo Muniz, Diretor da CONBRAL, aponta que muito além da estética do imóvel, é preciso também estar atento aos arredores. “É um fator que deve ser considerado na hora de escolher investir em determinado espaço, seja um apartamento ou casa. É preciso checar se é possível se locomover sem problemas em determinada região ou se há próximo da sua residência serviços básicos", afirma.

Em Brasília, o residencial Quadra Parque Gama, localizado no Setor Central do Gama, foi pensado levando em consideração a "caminhabilidade", não só dos moradores, mas da população de forma geral. Além de estar próximo aos principais pontos e comércios da região, o empreendimento da CONBRAL também possui uma ciclovia interligada com a da cidade, além de estar próximo a passeios acessíveis. “Todo o projeto foi pensado de modo a garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores”, afirma Paulo Muniz. “Residir próximo a esses espaços só traz benefícios como diminuição do estresse, lazer diferenciado, entre outros”, completa.

Além disso, toda a região do empreendimento foi totalmente urbanizada pela CONBRAL, por meio do programa “Adote Uma Praça”. A revitalização conta com uma quadra com acesso único, gazebo e playground para cada bloco, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e um ponto de ônibus novo. “Ter uma área como essa à disposição da comunidade cria-se um senso de pertencimento à vida da cidade e do bairro. É uma forma dos moradores não precisarem se deslocar por longas distâncias para realizar atividades do dia a dia”, explica Muniz.

Política Nacional de Mobilidade Urbana

Em 2012 entrou em vigor a Lei 12.587/12 instituindo a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Ela tem como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas. O documento determina que os municípios elaborem planos de mobilidade urbana, com a intenção de planejar o crescimento das cidades de forma ordenada. A lei ainda determina que estes planos priorizem o modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivos.