Núclea anuncia patrocínio à Fundação Orquestra Sinfônica

A Núclea, empresa de soluções de infraestrutura para transações digitais e inteligência de dados, é a nova patrocinadora da Fundação Orquestra Sinfônica?Brasileira (FOSB). O investimento de R$ 6 milhões vai viabilizar a realização do?programa “Conexões Musicais” em São Paulo para incentivar e disseminar a educação cultural de jovens e promover talentos emergentes no cenário da música clássica. O objetivo é consolidar e expandir o alcance do projeto na cidade, principalmente em territórios periféricos.?

Com o patrocínio da Núclea, a FOSB viabilizará a instalação do “Conexões Musicais” na cidade de forma permanente, com aulas de instrumentos com músicos da orquestra, capacitação de professores, aulas de canto coral e concertos didáticos em escolas públicas. A iniciativa proporciona a crianças em idade escolar a oportunidade de aprender e desenvolver aptidões nas artes por meio da música, engajando ainda a comunidade e as famílias envolvidas nessa transformação cultural.

“Entendemos que música é arte e estimula criatividade, o que também fortalece nossos colaboradores com o DNA de inovação, que é um dos valores da nossa cultura. Estamos entusiasmados em fazer parte da história da Orquestra Sinfônica Brasileira, que é um símbolo cultural do nosso país. A educação é um motor essencial para o desenvolvimento da sociedade e está completamente alinhada com o nosso propósito. Ao unirmos esforços, queremos promover educação musical e contribuir significativamente para a formação cultural e artística de estudantes”, destaca André Daré, CEO da Núclea.?

A previsão é que o projeto se instale?no município de São Paulo e que atenda 280 jovens em idade escolar e mais de 2 mil pessoas impactadas pelos concertos promovidos. Serão escolhidas 12 instituições de ensino, sendo 8 escolas públicas com as aulas de canto e concertos didáticos e 4 projetos sociais de ensino de música. O projeto também gerará empregos no mercado cultural, uma vez que professores de música da região serão contratados e capacitados pela OSB para aplicar a metodologia da entidade.

“O apoio da Núclea na implementação do Conexões Musicais em São Paulo é motivo de grande alegria e entusiasmo para a Fundação OSB. Patrocínio que visa educação tem um diferencial que é a visão de mundo sobre o que fortalece uma sociedade e o que nos ampara como agentes sociais de mudança. Apoiar a educação musical vai ainda mais além, pois fomenta o que podemos desenvolver de melhor em nós como seres humanos: nossos talentos. A educação musical é uma tecnologia social para diminuir assimetrias e desigualdades, para além de ter direito ao básico, alcançar o que é incrível” diz a Vice-Presidente Executiva da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Ana Flávia Cabral Souza Leite.

Democratizar o acesso à música de concerto sempre foi um dos pilares da Orquestra Sinfônica Brasileira. O Conexões Musicais, programa de responsabilidade social da instituição, foi criado em 2017 e, ao lado de outras iniciativas consagradas da OSB, como os Concertos para a Juventude e o Projeto Aquarius, tem a missão de disseminar a educação musical Brasil afora.

O Conexões Musicais já percorreu mais de 30 municípios em dez estados do país, promovendo o acesso à cultura e à informação por meio da educação musical. Este ano, a iniciativa também está ampliando as suas atividades de ensino de música orquestral em polos parceiros, além de promover ações como concertos didáticos e aulas de canto coral em escolas públicas.

Aulas online gratuitas na Núclea Academy?

Este apoio reforça o compromisso da Núclea com a inclusão social ao ampliar a aliança com a OSB para a promoção de conteúdos ligados ao universo orquestral online?gratuitos na plataforma de formação profissional aberta para a sociedade Núclea Academy (www.nucleaacademy.com.br), que é uma iniciativa da Núclea Associação.?

Este esforço colaborativo fomenta a inovação e a criatividade, além de garantir acessibilidade a um público mais amplo e diversificado. Serão disponibilizados, ao longo dos próximos meses, cursos e trilhas de aprendizagem voltadas para a educação musical.? ?

