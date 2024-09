Nos últimos anos, o mercado de franquias de escolas de idiomas tem mostrado um crescimento significativo no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de educação, incluindo escolas de idiomas, registrou um aumento de 9,7% em comparação a 2022.

Este crescimento é impulsionado pela crescente demanda por aprendizado de línguas estrangeiras, uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho globalizado. As franquias de idiomas representam 6,7% do faturamento total do franchising brasileiro, com um faturamento impressionante de R$ 35 bilhões no país.



Segundo a ABF, apenas em 2022, o faturamento das franquias no país cresceu 12% no acumulado de 12 meses até setembro de 2023, superando os R$ 200 bilhões. O setor de educação, que inclui as escolas de idiomas, tem se destacado como um dos segmentos mais promissores dentro do franchising nacional.

Tendências de Crescimento

O crescimento das franquias de idiomas é impulsionado por diversos fatores. A globalização e a internacionalização das empresas brasileiras aumentaram a necessidade de profissionais que dominem idiomas estrangeiros. Além disso, a valorização do aprendizado contínuo e a busca por qualificação profissional têm levado cada vez mais pessoas a procurar cursos de idiomas.

Outro fator que tem contribuído para o crescimento do setor é a inovação nas metodologias de ensino. Muitas franquias estão adotando abordagens mais flexíveis e personalizadas, permitindo que os alunos escolham modalidades de ensino que melhor se adaptem às suas necessidades e estilos de vida. Essa flexibilidade é um diferencial competitivo importante, que atrai uma base de alunos diversificada.

Dentro desse cenário de expansão, a Spesy Idiomas é um caso no Sul do Brasil. A empresa implementou um sistema de rodízio de professores, que permite aos alunos interagir com diferentes educadores a cada aula. Essa prática melhora o aprendizado e prepara os alunos para lidar com uma diversidade de sotaques e estilos de comunicação.

O COO da Spesy Idiomas, Thiago Denardi, comenta sobre a importância dessa abordagem: "Entendemos que o mercado é dinâmico e competitivo. Por isso nos especializamos no ensino Kids, montamos nossa editora própria...quem não praticar a excelência vai fechar. Nossa particularidade é a nossa prioridade. O mercado está ficando cada vez mais criterioso, quem não ler os sinais do setor vai ficar para trás."

A adaptação às necessidades dos alunos e a implementação de metodologias levam ao sucesso de uma rede.

Franquias Gerando Empregos

Conforme relatado pela ABF , o ecossistema de franquias gerou novos postos de trabalho. Em relação a 2021, o número de trabalhadores diretos no setor aumentou 12,6% – bem acima da projeção feita pela ABF. O número de pessoas empregadas saltou de 1.411.319 para 1.589.276. Já em relação a 2019, o crescimento foi ainda maior, de 17,0%. Em 2022, em média, cada unidade de franquia empregava diretamente nove trabalhadores. De acordo com Tiago Denardi COO da Spesy Idiomas, ''o domínio de idiomas estrangeiros é uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Profissionais bilíngues ou multilíngues têm uma vantagem competitiva significativa, sendo frequentemente escolhidos para posições de destaque em empresas que operam globalmente."

As franquias de idiomas, portanto, desempenham um papel crucial na preparação desses profissionais para o mercado.

Desafios e Oportunidades

Apesar do crescimento, o setor de franquias de idiomas enfrenta desafios, como a necessidade de constante atualização das metodologias de ensino e a adaptação às novas tecnologias educacionais. No entanto, essas mesmas tecnologias oferecem oportunidades para expandir o alcance das franquias, permitindo que mais pessoas tenham acesso a cursos de qualidade, independentemente de sua localização geográfica.

O mercado de franquias de idiomas no Brasil está em franca expansão, impulsionado por uma combinação de demanda crescente e inovação pedagógica. -"O setor tem mostrado como a adaptação às necessidades dos alunos e a implementação de metodologias específicas podem levar ao caminho de uma marca atemporal e "sustentável",relata Tiago Denardi", COO da Spesy Idiomas.

"À medida que o setor continua a evoluir, as franquias de idiomas estão bem posicionadas para desempenhar um papel vital na educação e no desenvolvimento profissional no Brasil", Conclui Danilo Santana - Diretor estratégico da Enigma Franquias .

