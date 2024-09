Nomus lança novo portal de boletos bancários no sistema ERP

A Nomus, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor industrial, acaba de lançar o Portal de Boletos Bancários, uma nova funcionalidade integrada ao Nomus ERP Industrial. A novidade promete otimizar o processo de emissão e gestão de cobranças por meio de boletos, facilitando a rotina administrativa das indústrias.

Através do portal, os usuários poderão emitir boletos de maneira ágil e integrada às suas operações financeiras, permitindo um controle eficiente dos recebimentos. Além disso, o sistema garante a geração de boletos com registro, em conformidade com as exigências bancárias atuais, o que traz maior segurança e transparência às transações.

O Portal de Boletos Bancários da Nomus foi desenvolvido para se adaptar à realidade das indústrias de diferentes portes, atendendo tanto empresas que operam em pequenas escalas quanto grandes operações industriais. Com ele, é possível:

Emitir e registrar boletos bancários de forma automática, diretamente pela plataforma do ERP.

Visualizar e gerenciar o status dos boletos emitidos, como pagamentos pendentes, liquidados ou vencidos.

Integrar as informações dos boletos com o controle de contas a receber, facilitando a gestão financeira como um todo.

Gerar relatórios detalhados para acompanhar a performance dos recebimentos e garantir maior precisão nas tomadas de decisão.

Foco em Eficiência e Integração

A proposta do portal é automatizar uma das tarefas mais recorrentes na gestão industrial: a cobrança via boleto bancário. Ao integrar essa funcionalidade ao Nomus ERP Industrial, a empresa reforça seu compromisso em oferecer uma solução completa e personalizada para as necessidades do chão de fábrica e da administração industrial.

“Nosso objetivo é ajudar as indústrias a serem mais eficientes e ágeis no controle financeiro. Sabemos que a gestão de cobranças pode ser complexa, e o portal de boletos é mais uma ferramenta para simplificar essa rotina,” afirma Rafael Netto, Diretor Executivo da Nomus.

Disponibilidade e Acesso

O Portal de Boletos Bancários já está disponível para todos os clientes Nomus que utilizam o módulo financeiro do ERP. Para mais informações sobre como ativar a funcionalidade, os interessados podem acessar a Central de Ajuda da Nomus ou entrar em contato diretamente com a equipe de suporte.

Website: https://www.nomus.com.br/erpindustrial