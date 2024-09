Soluções em mangueiras oferecem segurança e higiene ao setor alimentício

O setor alimentício exige padrões rigorosos de segurança e higiene no transporte de alimentos. A Maxxflex, empresa focada em soluções de mangueiras industriais, oferece uma linha de produtos certificada para atender essas demandas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 600 milhões de pessoas sofrem de doenças relacionadas a alimentos contaminados todos os anos, o que ressalta a importância de garantir um transporte seguro e livre de riscos.

A linha de mangueiras da Maxxflex é fabricada de acordo com normas internacionais de segurança alimentar, incluindo a certificação FDA (Food and Drug Administration) e a conformidade com o regulamento EC 1935/2004 da União Europeia, que regula materiais em contato com alimentos. Essas certificações garantem que os produtos são apropriados para o transporte de alimentos e bebidas, minimizando os riscos de contaminação.

Com um design que prioriza a resistência e a durabilidade, as mangueiras da Maxxflex são capazes de suportar uma ampla faixa de temperaturas e pressões, o que as torna ideais para diferentes etapas do processamento alimentício. De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos (ABIA), o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, sendo essencial para o setor utilizar produtos que garantam a segurança e a integridade de suas operações.

Para atender a esta demanda, a empresa aponta ser fundamental o suporte técnico especializado, para que assim o segmento atenda ao bem-estar da população.

Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067434690980&sk=about