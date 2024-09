Mercado de franquias avança 19,1% no 1º trimestre de 2024

A pesquisa trimestral de desempenho do setor de franquias, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), aponta que, apenas no primeiro trimestre de 2024, o mercado registrou um crescimento de 19,1% se comparado ao mesmo período de 2023. O faturamento geral avançou de R$ 50,854 bilhões para R$ 60,560 bilhões.



O levantamento também revela um crescimento de 14,3% no setor, no acumulado de doze meses, cujo faturamento passou de R$ 218,962 bilhões para R$ 250,367 bilhões. Além disso, os dados apontam que as redes de franquias mantiveram um bom ritmo de expansão no período pesquisado, com a abertura de 4,3% mais operações e 1,9% de encerramentos, o que resultou num saldo positivo de 2,4%.



De acordo com Mari Luna, diretora de novos negócios do método educacional Super Cérebro, que atua no desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais para todas as idades, as redes de franquias perceberam a oportunidade de crescimento e estão investindo no mercado. “A abertura de novas unidades, em qualquer segmento, é acompanhada de um expressivo crescimento de receita, tornando cada vez mais atrativo o investimento nesta expansão”, afirma.



Entre os segmentos que mais cresceram, listados pela ABF, o setor de Alimentação, Comércio e Distribuição teve o aumento de receita mais expressivo, chegando a 43,9%, seguido por Alimentação Food Service, com um crescimento de 26,6%. Serviços e Outros Negócios registraram alta de 25,3% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já o setor de Educação teve um aumento de 10,1% no período.



“Acredito que o ritmo de expansão está acelerado, com novos produtos surgindo no mercado constantemente, o que torna a conquista de novos clientes uma possibilidade promissora”, avalia a diretora. O estudo também apontou que, na distribuição das operações por localização, as franquias em ruas ainda são as mais exploradas, passando de 52,0% para 54,2%. Embora as operações em shopping centers tenham caído, elas se mantiveram na segunda posição, com uma redução de 22,2% para 19,8%.



Em terceiro lugar, ficaram os negócios como mercados autônomos, operações em prédios comerciais, lojas de conveniência em postos de combustível, condomínios residenciais, store in store, hospitais e clubes esportivos. Nestes segmentos, a participação saltou de 5,2% para 11,7% no trimestre analisado.



Para saber mais sobre a rede de franquias educacionais Super Cérebro, basta acessar: https://supercerebro.com.br/blog/