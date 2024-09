Oktober Curitiba começa em 18 de outubro, no Parque Barigui

Entre 18 e 20 de outubro acontece a Oktober Curitiba, no Centro de Exposições do Parque Barigui, no bairro Santo Inácio. Esta é a segunda edição da festa que celebra a cultura alemã. Em 2023, a atração reuniu mais de 20 mil pessoas, de acordo com os organizadores do evento.

A Oktober Curitiba, em 2024, conta com bares temáticos, mais de 50 opções de chopps artesanais, tendas gastronômicas com pratos alemães, espaço kids e palco para apresentações musicais e de danças típicas.

Além disso, o público poderá se divertir com brincadeiras tradicionais como serrar o tronco, a disputa de pregar pregos, beber chopp em metro; a participação do casal Fritz e Frida, personagens clássicos da celebração alemã, e o Concurso da Realeza que elege rainha e princesas da festa.

A capital paranaense foi uma das cidades brasileiras a receber imigrantes alemães no século XIX e a Oktober Curitiba é inspirada na tradicional festa alemã celebrada anualmente, desde 1810, no mês de outubro, em Munique.

Turismo, eventos de cultura e entretenimento

O Radar Econômico, estudo realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE), estimou o consumo do primeiro semestre de 2024 no setor de recreação, eventos de cultura e entretenimento, em R$64 bilhões.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra o Victoria Villa Curitiba, a realização de eventos e festas como a Oktoberfest é uma maneira de impulsionar o turismo em qualquer cidade. “É incrível como um evento pode transformar uma cidade em um destino de destaque, atraindo visitantes de diferentes lugares e realçando-a no mapa turístico”.

O empresário destaca a importância dos eventos para o comércio local. “Restaurantes, hotéis e lojas se beneficiam diretamente com o aumento no fluxo de visitantes. É um ciclo positivo onde a festa gera interesse, e o interesse leva ao consumo, o que, por sua vez, fortalece a economia local”.

O estudo da ABRAPE apontou que o resultado dos primeiros seis meses do ano é 8,3% superior ao mesmo período de 2023, que registrou R$59 bilhões. Em junho o índice alcançou o melhor resultado para o período desde o início da série histórica do indicador, em 2019. O índice foi de R$10,74 bilhões.

Impacto das atrações no segmento de hotelaria

Aly destaca a expectativa de público da Oktober Curitiba e explica como o segmento de hotelaria pode ser impactado. “O evento proporcionará um grande aumento na demanda por acomodações na cidade. Com mais de 20 mil pessoas esperando participar do evento, é natural que hotéis e pousadas experimentem um fluxo significativo de reservas”.

A preferência dos turistas para hospedagem são os Hotéis, conforme apontou a Pesquisa de Opinião Interna do Paraná, realizada pela Secretaria de Estado do Turismo, com 31,7%, ante a 15% e 16% das respostas dos entrevistados que se dividem entre Imóvel alugado, Imóvel de parentes ou amigos e Pousada.

Para Aly, as expectativas com o evento são altas, já que é uma oportunidade para a rede hoteleira oferecer um serviço diferenciado, capturar a atenção dos turistas e consolidar a cidade ainda mais como um destino atrativo.

“A festa é uma vitrine para Curitiba, e a rede hoteleira tem a chance de brilhar e mostrar o melhor que a cidade tem a oferecer. Ao meu ver, este será um mês movimentado e frutífero para o setor, com benefícios que vão além do simples aumento nas reservas”, ressalta o empresário.

