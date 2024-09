ESG e Sustentabilidade são temas de Congresso em São Paulo

No cenário da sustentabilidade, a cidade de São Paulo está prestes a sediar o Congresso Nacional de ESG e Sustentabilidade, um evento que promete explorar novos caminhos em busca de práticas empresariais e governamentais mais responsáveis e inovadoras. Programado para os dias 16 e 17 de outubro no Centro de Eventos da AMCHAM Brasil, o congresso terá como palco a cidade de São Paulo, o maior centro econômico do país.



O evento conta diversos palestrantes confirmados, incluindo líderes empresariais, tais como: Cláudio Vilardo, Presidente da Kimberly-Clark, Cristovam Ferrara, Diretor de Responsabilidade Social da Globo, André Borges, Diretor de Sustentabilidade do Ifood, Rafael Morais, CFO da Caixa Vida e Previdência, Iuri Mendonça, CEO da CEMIG Sim, Pedro Moro, Presidente da CPTM, Marcelle Paiva, COO América Latina da Oracle, Roberto Braun, Diretor de Comunicação e ESG da Toyota e Presidente da Fundação Toyota, Camila Novaes, Diretora de Marketing e Head do Comitê de Inclusão e Diversidade da VISA, Luis Guggenberger, Presidente do Instituto Ultra, Vivian Broge, Vice-Presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, David Canassa, Diretor Executivo da Reservas Votorantim, Carolina Graça, Head de Sustentabilidade América Latina da Bayer, João Zeni, Diretor de Sustentabilidade e ESG da Electrolux América Latina, entre outros.

Esse evento reunirá líderes empresariais, governamentais, investidores e profissionais, oferecendo um ambiente propício para a discussão de estratégias inovadoras e a partilha de casos no campo da Sustentabilidade e Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).

O evento conta com o apoio na realização da Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB Nacional), do Conselho Federal de Administração (CFA), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (ITALCAM), do Conselho Federal de Química (CFQ), do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO), da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (ABRADILAN), entre outras, o congresso representa milhares de profissionais e organizações comprometidos com essas temáticas.

Sob o tema central "A Era da Jornada ESG - Impulsionando um Futuro Sustentável, Diante dos Desafios de Governança Ambiental, Social e de Corporativa", os participantes terão a oportunidade de explorar uma ampla gama de tópicos, desde mitigação das mudanças climáticas até inclusão social, saúde mental e bem estar, governança responsável e integração de metas ESG e sustentabilidade nas operações organizacionais.

O Congresso Nacional de ESG e Sustentabilidade busca não apenas promover a conscientização, mas também impulsionar a colaboração e o avanço das práticas de ESG em todas as esferas da atividade econômica e social. Alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o evento visa contribuir para a construção de um mundo mais justo, sustentável e inclusivo.

"O evento visa fomentar a troca de ideias, aprendizados, práticas e networking entre os participantes e consolidar a sustentabilidade e o ESG nas organizações", ressaltou Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de ESG, responsável pela realização do evento.

Para mais informações sobre o congresso, incluindo detalhes sobre palestrantes e programação basta acessar: www.congressodeesg.org.br



Sobre o Congresso Nacional de ESG

O Congresso Nacional de ESG é um encontro anual que reúne líderes empresariais, governamentais, investidores, personalidades e profissionais para discutir e promover práticas de ESG no ambiente corporativo. Tem o objetivo de oferecer uma plataforma para a troca de conhecimentos, experiências e melhores práticas, auxiliando as empresas na incorporação de princípios de sustentabilidade e ESG em suas operações e estratégias de negócios.

Sobre a Associação Brasileira de ESG

A Associação Brasileira de ESG é uma entidade sem fins lucrativos que congrega e representa pessoas físicas e jurídicas comprometidas com os padrões e boas práticas ESG - Ambiental, Social e de Governança. Seu objetivo é contribuir para que o Brasil seja um protagonista mundial em práticas ESG, deixando um legado para um mundo mais justo, sustentável e inclusivo.

Para mais informações, basta acessar: www.associacaoesg.org.br

Website: https://www.congressodeesg.org.br