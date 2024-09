Após 33 anos, Agrosul John Deere reposiciona o seu branding

Em uma nova estratégia para atualizar seu posicionamento, a Agrosul, concessionária John Deere na Bahia e no Piauí, está passando por um rebrand significativo, marcando o início de um novo capítulo em sua história.

Com mais de 30 anos de uma identidade consolidada e reconhecida como Concessionária Classe Mundial em oito ocasiões, a companhia busca agora reforçar sua presença global e seu alinhamento com a marca-mãe, John Deere. Este projeto de reformulação foi encabeçado pela Baobá Full Agency, de São Paulo, que trouxe uma visão multissetorial para esse projeto.

A Baobá costuma trazer uma abordagem integrativa aos projetos voltados para o agronegócio, tendo nesse rebrand a missão de consolidar a Agrosul como uma marca que não só mantém sua tradição, mas também abraça o futuro. O rebrand da Agrosul marca o compromisso da agência em conectar o setor agro com as tendências multimercado e com as expectativas das novas gerações.

Julay Barretti, diretora de criação da Baobá e responsável pela condução visual do projeto, destaca os principais desafios enfrentados: “Nosso maior desafio foi criar uma harmonia visual entre a Agrosul e a John Deere nas aplicações conjuntas, ao mesmo tempo em que promovemos uma integração eficaz dentro do grupo. A nossa meta era criar uma identidade que reforçasse a conexão com a marca-mãe, enquanto preservava uma forte presença própria, refletindo seu histórico como marca”, explica Barretti.

“Trabalhamos interna e externamente com equipes multifacetadas que somaram muito ao nosso projeto. Enxergamos a Agrosul como mais do que um CNPJ que realiza vendas, nós somos cientes do impacto que causamos na vida dos nossos clientes. Por isso essa mudança não visa somente impactar positivamente a nossa própria evolução, mas também a do mercado, dos clientes e da nossa região”, ressalta Ana Marotti, gerente de marketing da Agrosul John Deere e idealizadora dessa mudança.

Segundo Thiago Franklin, diretor de estratégia da Baobá, a estratégia da agência foi além da atualização visual e envolveu uma fragmentação da comunicação em 8 frentes distintas, aplicando o novo posicionamento da marca em todas as áreas e negócios da empresa. "Nossa abordagem foi projetada para garantir que a Agrosul se destacasse não apenas em termos estéticos, mas também em funcionalidade e integração estratégica", afirma Franklin.

A agência paulista escolhida para liderar esse rebrand tem atuado em projetos significativos no Agro Marketing nos últimos anos, à exemplo do lançamento da joint venture da BUNGE com a UPL ocorrido entre 2022 e 2023, dentre outras companhias.

A crescente migração de agências e profissionais originalmente urbanos para o agronegócio fomenta um intercâmbio de informações e ideias e tem se intensificado nos últimos anos. À semelhança de outras áreas que cercam o agronegócio, como novas tecnologias, fintechs e inovações digitais, essa integração está transformando o setor, promovendo uma abordagem cada vez mais alinhada com as demandas do mercado consumidor atual. Dessa forma, as empresas do setor não apenas ganham em eficiência e inovação, mas também em relevância e competitividade no cenário mundial.

O rebrand da Agrosul exemplifica esse intercâmbio, sendo mais do que uma simples mudança estética, é uma reinterpretação estratégica que visa reforçar o seu posicionamento compreendendo a responsabilidade de estar alinhada com a John Deere, empresa reconhecida pelo TOP 100 Global Brands, listagem da Interbrand que gerencia valores de marca no mundo inteiro.

Website: http://baobaart.com.br