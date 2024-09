IT help desk, female with headset and glasses for questions on technology and data. Cyber defense, person dedicated to communication, analysis, and army support.

A plataforma de contact center Nexcore by Selbetti, especializada em soluções tecnológicas e automação para atendimento ao cliente, passa a fazer integração total, via Interface de Programação de Aplicativos (API) com o site Reclame Aqui, canal de avaliação e mediação de conflitos entre consumidores e empresas. A parceria permite que as empresas centralizem todas as reclamações de atendimentos da plataforma do Reclame Aqui com a Nexcore, permitindo a gestão completa das respostas e resoluções de forma integrada, sem que os agentes responsáveis pelo atendimento tenham que ficar alternando entre diferentes interfaces.

De forma centralizada, os usuários poderão gerenciar informações como histórico de atendimento, respostas públicas e privadas, solicitações de moderação e realizar o monitoramento e atualização de múltiplos status. A integração permite o acompanhamento de toda a jornada do atendimento, desde a primeira solicitação até o desfecho, com a atribuição de nota e avaliação da resolução que foi dada. Já os supervisores passam a ter relatórios detalhados, com volume de reclamações, tempos de resposta e duração das interações.

O site Reclame Aqui é hoje um dos principais canais de reclamações utilizado pelo público, além de ser um importante indicador da reputação das empresas junto aos consumidores. Segundo a página, são mais de 30 milhões de acessos mensais com média superior a um milhão de reclamações registradas. Um dos fatores mais relevantes para manter uma boa avaliação é ter agilidade nas respostas e na resolutividade das queixas apresentadas.

“A nova integração torna o trabalho dos agentes mais efetivo, porque centraliza a gestão na nossa plataforma”, explica Ricardo Zanlorenzi, Diretor Geral da Nexcore by Selbetti. “Isso traz mais recursos para dar andamento às solicitações dos clientes dentro do Reclame Aqui, proporcionando ao consumidor uma experiência positiva”.

Hoje, ter uma boa reputação no site é algo que muitas empresas desejam e muitos consumidores consultam as avaliações e reputação das empresas no site antes de realizarem uma compra. Além disso, estudos mostram a importância de garantir uma experiência positiva para o cliente em todos os canais possíveis.

Segundo dados da CX Trends 2023, pesquisa realizada pela Opinion Box, 87% das pessoas dão preferência para marcas que proporcionam boas experiências tanto em pré-vendas, quanto durante e no pós-vendas, sendo que 75% se mostraram dispostas a pagar mais por isso.

“É pela relevância e peso que o Reclame Aqui tem na reputação de uma empresa e na experiência dos consumidores que é importante contar com recursos que ajudem na gestão das interações e na construção de uma imagem positiva, marcada pela rápida resolutividade das reclamações”, afirma Diego Ramon, Gerente de Desenvolvimento da Nexcore by Selbetti.

Website: https://nexcore.com.br/