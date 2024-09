Percona, líder mundial em software e serviços de banco de dados com código aberto de nível empresarial, anunciou hoje o lançamento de um novo relatório de pesquisa, "Armazenamentos de Valor-Chave: Tendências de Adoção mediante uma Lente Valkey". O relatório revela uma série de informações pioneiras do setor sobre o sentimento do cliente quantoàdecisão da Redis de revogar o status de código aberto de seu popular software de armazenamento de dados de valor-chave, forçando sua extensa base de clientes a uma reformulação não planejada de suas operações comerciais. O relatório também avalia como esta decisão afetou a conscientização, o interesse e a adoção de alternativas da Redis pelos clientes, mais notavelmente, o Projeto Valkey de código aberto liderado pela Linux Foundation.

A Redis tem sido o armazenamento de valor-chave dominante, implantado por 67% dos entrevistados do estudo. No início deste ano, a Redis anunciou formalmente sua intenção de abandonar a licença Berkeley Software Distribution (BSD) com código aberto e três cláusulas em favor de licenças muito mais restritivas com “código disponível". Este afastamento do uso irrestrito e sem custo do software Redis coloca um pesado fardo financeiro em organizações com uma grande presença de banco de dados da Redis. O novo estudo da Percona examina como empresas de todos os portes estão reagindoàmudança.

A reclassificação do licenciamento da Redis impõe um dilema significativo aos líderes executivos: começar a pagar taxas de licenciamento pelo uso de software que há muito tempo foi prometido como gratuito e irrestrito; ou se comprometer com uma transformação das operações de banco de dados do armazenamento de valor-chave padrão do setor para opções alternativas. Este colapso para a liderança empresarial surge durante um momento de discussão mais ampla sobre o papel do software de código aberto, sobretudo no âmbito de alto risco do desenvolvimento de modelos para IA tradicional e generativa.

Principais descobertas e conclusões

Mais de 70% dos entrevistados com implantações da Redis disseram que a mudança no licenciamento da Redis os motivou a buscar alternativas. E embora já existam diversas opções disponíveis no mercado, incluindo DragonflyDB, KeyDB e Skytable, parece que o usurpador mais provável do antigo domínio de mercado da Redis é o Valkey. Anunciado em março de 2024, o Projeto Valkey é um bifurcação da Redis sendo desenvolvido com o objetivo expresso de fornecer aos usuários da Redis acesso contínuo a uma alternativa com código aberto ao popular armazenamento de valor-chave na memória. O estudo descobre que uma maioria significativa dos usuários da Redis pesquisados ??(75%) estão testando, considerando ou já adotaram o Valkey.

Embora o status de código aberto das alternativas da Redis seja um motivador para organizações que buscam opções gratuitas, o interesse no Projeto Valkey também pode ser atribuídoàsua impressionante lista de organizações de suporte. Além de ser liderado pela The Linux Foundation, o Valkey recebeu endossos e compromissos de grandes participantes do setor, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle, Ericsson e Percona. Como resultado, a conscientização sobre o Valkey cresceu drasticamente desde seu início, com mais de 63% dos entrevistados informando que estavam cientes do projeto desde sua estreia no início deste ano.

Ao analisar o interesse e a adoção do Valkey com base no tamanho da empresa, surgiu uma tendência clara. Enquanto empresas de todos os portes adotaram ou estão investigando uma transição para o Valkey, organizações com maiores volumes de dados eram significativamente mais propensas do que suas contrapartes menores a já terem começado a mudança: 83% das grandes empresas adotaram ou estão explorando ativamente o Valkey. Empresas de porte mais modesto estão seguindo o exemplo, embora em menor grau: 70% dos participantes de médio porte e 77% das pequenas empresas também mudaram para o Valkey ou estão considerando fazê-lo.

O estudo também descobre que o suporte operacional é uma consideração crucial ao adotar projetos com código aberto como o Valkey. Mais de três quartos (76%) das organizações planejam contar com suporte empresarial de terceiros, destacando a importância de uma infraestrutura de suporte robusta para o sucesso de alternativas com código aberto em ambientes de produção.

Lições aprendidas e o que está por vir para o Valkey

O cenário de licenciamento é complexo, com uma variedade quase infinita de licenças disponíveis, cada uma das quais se enquadra em um local único ao longo da continuidade de modelos de distribuição proprietários e com código aberto. A Redis não é a primeira empresa a ser acusada de praticar um "chamariz e desvio", no qual os fornecedores de software enganam ativamente ou são intencionalmente opacos sobre suas metas, planos e intenções a longo prazo para suas empresas e projetos com código aberto, mas é a mais recente a revogar seu compromisso com o público.

"Não temos problemas com nenhuma organização que escolha distribuir seu software usando licenças proprietárias", disse Ann Schlemmer, Diretora Executiva da Percona, campeã de código aberto. "Contudo, o problema da Redis não é código aberto versus proprietário; é uma questão de transparência em oposição ao engano. Se a saga Redis e Valkey ensina algo aos jovens empreendedores de tecnologia, espero que se lembrem de que transparência, honestidade e consistência são inestimáveis ??para seus clientes. Então, pise com sabedoria e faça da abertura uma virtude, independentemente disto incluir licenciamento com código aberto."

Esse sentimento também é levado muito a sério pela Linux Foundation, que já articulou explicitamente os planos para o projeto e como será distribuído de modo perpétuo.

“Para continuar aperfeiçoando esta importante tecnologia e permitir a distribuição irrestrita do projeto, a comunidade criou o Valkey, um armazenamento de valor-chave com alto desempenho e código aberto", escreveu a Fundação em seu anúncio formal do projeto. "O Valkey oferece suporte às plataformas Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD e FreeBSD… Na The Linux Foundation, o Valkey seguirá um modelo de governança aberta, permanecendo direcionadoàa comunidade e receptivo a todos os usuários e colaboradores. O projeto já reuniu um comitê de liderança técnica de diversos antigos colaboradores da Redis, e centenas de outros membros da comunidade expressaram sua intenção de oferecer suporte ao Valkey."

Para uma visão mais detalhada do relatório completo, acesse a Percona aqui.

Para saber mais sobre o Valkey, acesse o projeto em GitHub.

Sobre a Percona

A Percona é uma empresa de software, suporte e serviços de banco de dados de código aberto de classe mundial. A organização se dedica a ajudar as empresas a garantirem que seus bancos de dados – e os aplicativos que dependem deles – sejam seguros, compatíveis, de alto desempenho e altamente disponíveis. A partir de uma combinação única de experiência em banco de dados e software de código aberto e de nível corporativo, a Percona capacita as empresas com a liberdade de escolha, a liberdade de criar e a liberdade de inovar com velocidadeàmedida que crescem. Para obter mais informações, acesse www.percona.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240912400107/pt/

Jacob Manchester

Scratch Marketing + Media pela Percona

jacob@scratchmm.com

401-636-7757