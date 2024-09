A LoadSpring Solutions, fornecedora líder de soluções de gerenciamento de projetos baseadas na nuvem, tem o prazer de anunciar uma integração com o Microsoft Azure. Essa colaboração aprimora os recursos de nuvem da LoadSpring, expande seu alcance global e introduz serviços avançados de transformação preditiva, capacitando os clientes da LoadSpring com tecnologia de ponta e valor inigualável.

Por meio da integração com a infraestrutura robusta e os recursos avançados do Azure, a LoadSpring otimizará suas soluções de transformação digital, garantindo melhor desempenho, escalabilidade e segurança para as iniciativas críticas relacionadas a projetos dos clientes.

A LoadSpring já está disponível no Azure Marketplace. Essa integração também permitirá a interoperabilidade perfeita com outros produtos da Microsoft, simplificando os fluxos de trabalho e aumentando a produtividade.

“Estamos entusiasmados em integrar nossa plataforma com o Microsoft Azure, proporcionando ainda mais valor aos nossos clientes”, disse Cameron Vixie, diretor de tecnologia da LoadSpring. “Esta colaboração nos permite integrar a tecnologia de ponta e a presença global do Azure, aprimorando as capacidades e o alcance de nossas soluções”.

“A LoadSpring está colaborando com o Microsoft Azure para transformar os serviços de transformação de dados, proporcionando inovação e valor aos clientes da LoadSpring”, afirma Gustavo Blum, gerente-geral de Soluções para Parceiros Globais da Microsoft. “A integração com o Azure permitirá que os clientes da LoadSpring melhorem sua eficiência operacional relacionada a projetos e alcancem sucesso no competitivo cenário AEC de hoje”.

A colaboração da LoadSpring com o Azure está mudando os serviços de transformação de dados, oferecendo aos clientes soluções de nuvem inovadoras e escaláveis que aumentam a eficiência operacional no cenário digital atual. A integração proporciona inúmeros benefícios, incluindo:

Desempenho aprimorado : Utilizando a infraestrutura de alta performance do Microsoft Azure para velocidades de processamento mais rápidas e desempenho otimizado.

: Utilizando a infraestrutura de alta performance do Microsoft Azure para velocidades de processamento mais rápidas e desempenho otimizado. Escalabilidade aumentada : Aproveitando os recursos escaláveis do Azure para acomodar diferentes cargas de trabalho e demandas de projetos, garantindo flexibilidade e eficiência de custos.

: Aproveitando os recursos escaláveis do Azure para acomodar diferentes cargas de trabalho e demandas de projetos, garantindo flexibilidade e eficiência de custos. Segurança avançada : Empregando os recursos abrangentes de segurança do Azure, incluindo criptografia, detecção de ameaças e certificações de conformidade, para proteger informações sensíveis.

: Empregando os recursos abrangentes de segurança do Azure, incluindo criptografia, detecção de ameaças e certificações de conformidade, para proteger informações sensíveis. Alcance global : Usando a rede global de data centers do Azure para fornecer acesso confiável a aplicativos e dados de qualquer lugar do mundo, garantindo colaboração e produtividade sem interrupções.

: Usando a rede global de data centers do Azure para fornecer acesso confiável a aplicativos e dados de qualquer lugar do mundo, garantindo colaboração e produtividade sem interrupções. Capacidades inovadoras: Integrando as capacidades de IA e aprendizado de máquina do Azure para desenvolver recursos que permitam decisões baseadas em dados e resultados otimizados de projetos.

“Estamos dedicados a fornecer soluções baseadas em nuvem de classe mundial que capacitam as operações de nossos clientes, permitindo que eles alcancem seus objetivos de gerenciamento de projetos de forma eficaz e eficiente”, acrescentou Terry Berland, CEO interino da LoadSpring. “A integração com o Microsoft Azure destaca nosso compromisso com a inovação e a excelência, garantindo que a LoadSpring Solutions permaneça líder em nosso setor”.

Explore mais informações sobre a LoadSpring Solutions e suas soluções de gerenciamento de projetos baseadas na nuvem em www.loadspring.com.

Sobre a LoadSpring Solutions

A LoadSpring Solutions é líder no fornecimento de soluções de transformação digital para as empresas de AEC, energia, farmacêutica e manufatura mais reconhecidas do mundo, como também para órgãos públicos. Com foco na inovação e na satisfação do cliente, a LoadSpring oferece conhecimento inigualável e tecnologia de ponta para revolucionar a forma como as organizações gerenciam projetos, ativos e operações, aproveitando todo o potencial da inteligência artificial e do aprendizado de máquina.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240912488151/pt/

David Taylor

Diretor comercial

dtaylor@loadspring.com

877-562-3777 x180

Nota aos editores:

Envie as perguntas da mídia para as informações de contato fornecidas acima.