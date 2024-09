No setor de beleza em constante evolução, entender e satisfazer as necessidades significativas do consumidor se tornou primordial, sobretudo após mudanças significativas pós-COVID-19. A NIQ lançou hoje seu Relatório Mundial de Inovação em Beleza, desenvolvido pela NIQ BASES Innovation Measurement, que oferece uma visão geral do estado da inovação e tendências futuras no setor de beleza em 14 mercados.

Marcas de cuidados pessoais que adotaram a inovação em 2023 têm 2,5 vezes mais probabilidade de ver crescimento geral nas vendas em comparação àquelas com vendas de inovação estagnadas ou em declínio. Grandes inovações atraem novos compradores, criam novas ocasiões de uso, justificam sobrepreços e mantêm as marcas em primeiro lugar.

Marcas que oferecem ótimos produtos podem perceber um aumento significativo, com um aumento médio de volume no primeiro ano de 30% em comparação a seus concorrentes menos bem-sucedidos. A ativação eficaz leva a um aumento de 20% nas vendas impulsionadas por anúncios, sobretudo quando os elementos criativos são otimizados. Isto ressalta a importância de ter um ótimo produto e garantir que os esforços de marketing e promoção sejam bem executados e repercutam com o público-alvo.

Claire Marty, Vice-Presidente de Desenvolvimento Global de Clientes, comentou, "Apesar da crescente cautela com gastos, os consumidores estão menos dispostos a cortar seus gastos com beleza em comparação a outros produtos FMCG, com 80% indicando que pretendem manter ou aumentar seus gastos nesta área. A popularidade mundial do setor de beleza continua crescendo, com as vendas do setor mantendo uma taxa de crescimento de dois dígitos em todas as regiões, que deve trazer um aumento em escala de US$ 300 bilhões na próxima década."

Tendências inovadoras que aceleram a inovação no setor de beleza:

Limpeza e sustentabilidade: A tendência para produtos limpos e sustentáveis ??está crescendo na categoria CPG, com foco em fornecimento ético, embalagens ecológicas e redução de pegadas de carbono. Na Coreia do Sul, a beleza limpa se tornou uma escolha de estilo de vida, com fabricantes visando embalagens ecológicas e práticas de produção sustentáveis.

A tendência para produtos limpos e sustentáveis ??está crescendo na categoria CPG, com foco em fornecimento ético, embalagens ecológicas e redução de pegadas de carbono. Na Coreia do Sul, a beleza limpa se tornou uma escolha de estilo de vida, com fabricantes visando embalagens ecológicas e práticas de produção sustentáveis. Foco nos ingredientes: Os consumidores internacionais estão comprando com uma mentalidade de " ingredientes em primeiro lugar", priorizando produtos com base em suas listas de ingredientes. Os consumidores estão interessados ??em quais ingredientes estão incluídos e também em quais não estão. Os consumidores do Reino Unido priorizam resultados e eficácia em vez de marcas.

Os consumidores internacionais estão comprando com uma mentalidade de " ingredientes em primeiro lugar", priorizando produtos com base em suas listas de ingredientes. Os consumidores estão interessados ??em quais ingredientes estão incluídos e também em quais não estão. Os consumidores do Reino Unido priorizam resultados e eficácia em vez de marcas. Consultoria de confiança: Celebridades, dermatologistas e influenciadores estão moldando decisões de beleza através das mídias sociais. Na China, o número de Key Opinion Leaders (KOLs) ultrapassa 20 milhões e está crescendo, enquanto 80% das vendas reais vêm de apenas 7% de KOLs.

Celebridades, dermatologistas e influenciadores estão moldando decisões de beleza através das mídias sociais. Na China, o número de Key Opinion Leaders (KOLs) ultrapassa 20 milhões e está crescendo, enquanto 80% das vendas reais vêm de apenas 7% de KOLs. Personalização e inclusão: Os consumidores preferem cada vez mais marcas que satisfaçam as necessidades individuais, gerando experiências mais personalizadas, como testes de cabelo e pele. O afroconsumo é o tema mais candente de personalização e inclusão no Brasil, com mulheres optando por não usar produtos para alisar o cabelo.

Os consumidores preferem cada vez mais marcas que satisfaçam as necessidades individuais, gerando experiências mais personalizadas, como testes de cabelo e pele. O afroconsumo é o tema mais candente de personalização e inclusão no Brasil, com mulheres optando por não usar produtos para alisar o cabelo. Foco no bem-estar: Os consumidores estão priorizando seu bem-estar, gerando uma demanda por produtos que favoreçam a saúde física, mental e emocional. O setor de cosméticos na França está alavancando a neurociência, que visam tanto o corpo como a mente. Marcas de luxo estão criando produtos que melhoram tanto a aparência da pele como o bem-estar emocional.

Os consumidores estão priorizando seu bem-estar, gerando uma demanda por produtos que favoreçam a saúde física, mental e emocional. O setor de cosméticos na França está alavancando a neurociência, que visam tanto o corpo como a mente. Marcas de luxo estão criando produtos que melhoram tanto a aparência da pele como o bem-estar emocional. Conveniência e acessibilidade: Produtos de venda direta ao consumidor (DTC) e tratamentos de beleza em casa aumentaram em popularidade durante a COVID-19. Esta tendência continua crescendo, pois cosméticos elétricos e dispositivos de estímulo muscular aumentaram em popularidade.

Luxo para todos: Esta tendência em beleza reflete a crescente disponibilidade de produtos de alta qualidade a preços acessíveis. A democratização do luxo é impulsionada por marcas inovadoras que oferecem produtos excepcionais que rivalizam com os concorrentes de ponta. Os consumidores na Arábia Saudita valorizam ingredientes de alta qualidade e estão dispostos a pagar mais, sobretudo em cuidados pessoais e de beleza. A ativação bem-sucedida no setor de beleza depende da sinergia entre uma ideia atraente e um produto robusto, com um terço dos novos lançamentos fracassando devidoàfalta de suporte suficiente durante o primeiro ano.

Para mais informação sobre tendências de beleza, baixe uma cópia do Relatório Mundial de Inovação em Beleza da NIQ e se una ao Círculo Interno de Beleza para obter informações de alto nível. A NIQ também proporciona regularmente informações exclusivas e proprietárias sobre tendências mundiais de consumo, incluindo seu último Relatório SpendZ, uma visão geral das tendências de gastos da geração Z, relatórios de Perspectiva do Consumidor, que analisam tendências, comportamentos e sentimentos.

