A Thermax, fornecedora líder de soluções de energia e meio ambiente e parceira confiável na transição energética, anunciou uma colaboração estratégica com a Ceres Power Holdings plc (CWR.L), desenvolvedora líder de tecnologia de energia limpa. Ambas as empresas firmaram um contrato de licença global não exclusivo para a Thermax fabricar, vender e prestar serviços de manutenção a módulos de matriz de pilha (SAM) com base na tecnologia avançada de eletrólise de óxido sólido (SOEC) da Ceres. A Thermax também desenvolverá, comercializará e venderá módulos de equilíbrio de SAM (SBM) e módulos eletrolisadores SOEC multimegawatt. A parceria marca um passo significativo para acelerar a implantação da tecnologia SOEC na Índia e globalmente, o que permitirá uma produção de hidrogênio verde com boa relação custo-benefício.

Sob essa parceria, a Thermax aproveitará sua vasta experiência em integração de calor e recuperação de calor residual para fabricar um SAM pressurizado inédito e projetar, desenvolver e balancear o módulo SAM (SBM), um bloco de construção para o desenvolvimento adicional de um módulo eletrolisador SOEC de multimegawatts.

A colaboração está definida para revolucionar o cenário de produção de hidrogênio, fornecendo sistemas que são até 25% mais eficientes do que as tecnologias de eletrólise de baixa temperatura existentes e utilizam efetivamente o vapor gerado pela recuperação de calor/resíduos do processo industrial. Isso o torna uma solução ideal para descarbonizar indústrias de difícil descarbonização, como amônia/fertilizantes, aço, refinarias e produção química.

Como um passo em direçãoàcomercialização, a Thermax planeja estabelecer uma fábrica de eletrolisadores, desenvolver a cadeia de suprimentos e localizar componentes críticos.

Essa colaboração posiciona a Thermax entre as poucas empresas no mundo a fornecer sistemas SOEC em larga escala para aplicações comerciais.

Comentando sobre essa parceria, Ashish Bhandari, diretor-geral e CEO da Thermax, disse: “Na Índia, estão sendo feitos progressos significativos para a adoção de fontes de energia renovável, particularmente o hidrogênio verde, já que o país tem como meta produzir 5 milhões de toneladas métricas de hidrogênio verde até 2030. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Ceres para trazer a avançada tecnologia de eletrólise de óxido sólido (SOEC) para a Índia. Aproveitando nossa experiência em gestão térmica, pretendemos oferecer uma solução de produção de hidrogênio altamente eficiente e econômica que acelerará a transição energética na Índia e globalmente. Essa colaboração está alinhada com nosso compromisso de promover soluções sustentáveis para acelerar a descarbonização de indústrias difíceis de descarbonizar”.

Phil Caldwell, CEO da Ceres, comentou: “Estou feliz em anunciar nossa parceria para sistemas SOEC com a Thermax, líder em engenharia no setor de energia e meio ambiente, atuando na Índia, Europa e Sudeste Asiático. Esse mais recente acordo de licença de sistema levará a Ceres ao mercado indiano, que está rapidamente se tornando um dos mercados mais dinâmicos e cada vez mais importantes para hidrogênio verde, aço verde e amônia verde.

Esse é um acordo estrategicamente importante para a Ceres,àmedida que continuamos a construir nosso ecossistema global de parceiros de classe mundial. Nossa tecnologia permite que a Thermax desenvolva soluções de hidrogênio de próxima geração para seus clientes nos setores industriais difíceis de descarbonizar, estimulando a demanda do mercado para nossos licenciados de fabricação. Nossa entrada nessa nova região representa uma oportunidade empolgante para a Ceres, enquanto ajudamos a viabilizar o caminho para a descarbonização industrial nesse mercado em rápido desenvolvimento”.

Sobre a Thermax Limited

A Thermax Limited (NSE: THERMAX) é um conglomerado líder no setor de energia e meio ambiente e um parceiro confiável na transição energética. O extenso portfólio da Thermax inclui soluções para ar limpo, energia limpa, água limpa e produtos químicos. Apoiada por suas parcerias de longa data na indústria em vários setores, a Thermax desenvolveu uma forte experiência em auditoria, consultoria, execução e manutenção, juntamente com soluções digitais, garantindo uma experiência unificada de gestão de energia e meio ambiente. Aproveitando suas capacidades de engenharia distintas, a Thermax converte custos em lucros enquanto protege o meio ambiente – uma situação vantajosa tanto para a indústria quanto para a sociedade em geral. A Thermax opera 14 instalações de fabricação na Índia, Europa e Sudeste Asiático e possui 43 subsidiárias indianas e internacionais.

Sobre a Ceres

A Ceres é uma desenvolvedora líder de tecnologia de energia limpa: eletrólise para a produção de hidrogênio verde e células de combustível para geração de energia. Seu modelo de licenciamento de ativos leves fez com que ela estabelecesse parcerias com algumas das maiores empresas do mundo, como Bosch, Doosan, Delta, Denso e Weichai. A tecnologia de óxido sólido da Ceres suporta maior eletrificação de nossos sistemas de energia e produz hidrogênio verde com alta eficiência como uma rota para descarbonizar indústrias intensivas em emissões, como siderurgia, amônia e combustíveis futuros. A Ceres está listada na Bolsa de Valores de Londres (“LSE”) (LSE: CWR) e é classificada pela LSE Green Economy Mark, que reconhece empresas listadas que derivam mais de 50% de sua atividade da economia verde.

