Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de controle e detecção de ameaças, e uma empresa do Smiths Group plc, anunciou hoje o lançamento do SDX 6040 Enhanced Image Quality (EIQ), uma solução avançada de controle projetada para atender às demandas dinâmicas dos ambientes de segurança modernos.

O SDX 6040 oferece a melhor qualidade de imagem do mercado, garantindo uma clareza incomparável na hora de detectar ameaças. A diferença dos equipamentos de controle fixos, o SDX 6040 é altamente portátil, o que permite seu deslocamento e uso com facilidade. Trata-se da solução ideal para infraestruturas críticas, segurança urbana e ambientes dos setores público e privado em que os altos níveis de segurança e eficiência operacional são fundamentais.

O SDX 6040 é leve e ocupa pouco espaço (80 cm), podendo ser levado para qualquer local. A tela sensível ao toque oferece uma maneira prática e rápida de interagir com o sistema, proporcionando maior acessibilidade. O SDX 6040 também pode ser usado com outras tecnologias da Smiths Detection e de parceiros, incluindo o controle de pessoas e a detecção de vestígios de narcóticos ou explosivos, o que faz dele uma solução integral e adaptável às necessidades de segurança.

Detecção melhorada com maior versatilidade

O potente gerador de 160 kV do SDX 6040 oferece uma qualidade excepcional de imagem de raios X, o que permite que os operadores identifiquem com rapidez e precisão as possíveis ameaças, reduzindo significativamente o risco de interpretações errôneas.

A tela de imagem inteligente do sistema, equipada com recursos como decapagem orgânica e modos de aprimoramento, fornece uma grande discriminação entre materiais orgânicos e inorgânicos, o que é essencial para a detecção precisa de explosivos, drogas e outros tipos de contrabando. Uma função otimizada de contraste de fundo reduz a fadiga ocular, permitindo que os operadores mantenham uma alta vigilância durante o uso prolongado.

O sistema de detecção reformulado garante uma visão totalmente abrangente de cada item, eliminando qualquer ponto cego. Além disso, a solução é compatível com iCMORE, nossa tecnologia de inteligência artificial, que oferece detecção automatizada de ameaças para uma ampla variedade de itens proibidos.

Garantindo a segurança pública em um mundo de riscos

O SDX 6040 é uma solução compacta e de alto desempenho para ambientes urbanos movimentados que costumam ser alvos de ameaçasàsegurança, como usinas de energia, redes de transporte, prédios governamentais e corporativos, atrações turísticas, presídios, navios de cruzeiro, estádios/ginásios esportivos e locais de patrimônio mundial. Esse tipo de tecnologia será crucial na detecção e prevenção de ameaças como terrorismo, crimes violentos e contrabando de narcóticos.

Philo Daniel, diretor global de Aviação e Segurança Urbana da Smiths Detection, comentou sobre o lançamento:

“A missão da Smiths Detection é tornar o mundo um lugar mais seguro. Sabemos que os ambientes urbanos enfrentam cada vez mais ameaças de grupos e pessoas. Garantir a segurança desses locais tem implicações mais amplas para o público, a segurança nacional e a estabilidade econômica.

O SDX 6040 foi criado para oferecer interpretação de imagem superior em uma solução compacta, proporcionando recursos de detecção inigualáveis e integrando-se a áreas de tráfego intenso. Essa tecnologia garante um controle rápido e preciso, capacitando os agentes de segurança a reagirem a possíveis ameaças para melhorar a proteção de infraestruturas críticas e espaços públicos”.

Para obter mais informações sobre o SDX 6040 e para agendar uma demonstração, acesse smithsdetection.com ou entre em contato com info@smithsdetection.com.

Sobre a Smiths Detection

A Smiths Detection é líder mundial em tecnologias de controle e detecção de ameaças para os setores de aviação, portos e fronteiras, defesa e segurança urbana. Com mais de 70 anos de experiência testada em campo, a Smiths Detection oferece as soluções necessárias para proteger a sociedade contra a ameaça e a passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos, agentes biológicos e narcóticos – ajudando a tornar o mundo um lugar mais seguro.

