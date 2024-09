A Asertia, propriedade da empresa internacional de capital privado Cinven, anunciou planos para reorganizar e definir com mais clareza sua diversificada gama de produtos e serviços no mundo todo sob uma nova marca: Accumin.

Como uma das maiores e mais confiáveis empresas de consultoria imobiliária do mundo, com mais de 40 anos de experiência, a Accumin tem um objetivo claro: capacitar as pessoas e as empresas a crescer ao tomar decisões corretas sobre imóveis e com base em seu lema 'See Value Clearly'. Como parte da redefinição do grupo, a Asertia combinou seus produtos e serviços coletivos em três unidades principais para proporcionar maior clareza sobre os recursos do grupo: Valor e Consultoria, Inteligência e Software, e Gestão de Riscos. Além das três unidades, haverá também uma nova divisão chamada Lar, que se concentrará principalmente em trazer maior clareza e eficiência para ajudar os consumidores a tomarem melhores decisões imobiliárias como compradores, vendedores e proprietários de imóveis.

"O valor está em toda parte, se você souber como procurar. Em um mundo cada vez mais incerto, nossa meta é trazer precisão, clareza e inovação, além de conquistar a confiança de nossos clientes, identificando oportunidades e riscos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Esta é uma fase promissora de nossa evolução presente e futura como um grupo combinado que demonstra nossas capacidades gerais em especialização independente e soluções inovadoras de inteligência e software. Nosso propósito é ajudar nossos clientes e seus consumidores quanto ao 'See Value Clearly' ao construir nossa reputação como uma empresa em que os clientes podem confiar para fornecer conselhos de qualidade, independentes e imparciais", disse James Cornell, Diretor Executivo Global da Accumin.

Para fortalecer a visão estratégica da empresa, a Accumin nomeou especialistas para liderar sua estrutura recém-definida:

Maarten de Hass ingressou recentemente como Diretor Global de Valor e Consultoria . Maarten possui uma importante experiência internacional em imóveis junto a empresas multinacionais e traz consigo anos de trabalho em empresas de consultoria como MVGM, Cushman, Deloitte e EY.

. Maarten possui uma importante experiência internacional em imóveis junto a empresas multinacionais e traz consigo anos de trabalho em empresas de consultoria como MVGM, Cushman, Deloitte e EY. Manuel Hurtado também se uniu recentementeàequipe como Diretor Global de Inteligência . Procedente da empresa de consultoria de estratégia e tecnologia McKinsey, Manuel foi um líder importante na área de dados e IA generativa, contando com mais de uma década de experiência internacional em estratégia de dados, transformação digital e análise.

. Procedente da empresa de consultoria de estratégia e tecnologia McKinsey, Manuel foi um líder importante na área de dados e IA generativa, contando com mais de uma década de experiência internacional em estratégia de dados, transformação digital e análise. Johan Drost, atual Diretor Executivo do Troostwijk Group, uma subsidiária da Accumin, foi nomeado Diretor Global de Gestão de Riscos . Johan combina sua experiência em bancos e seguros para ajudar a desenvolver os diversos produtos e serviços da Troostwijk, desde a inspeção de riscos até a análise de perdas imobiliárias e avaliação para fins de seguro.

. Johan combina sua experiência em bancos e seguros para ajudar a desenvolver os diversos produtos e serviços da Troostwijk, desde a inspeção de riscos até a análise de perdas imobiliárias e avaliação para fins de seguro. José Rivera, atual Diretor do Setor Digital do Grupo, liderará a divisão transversal e recém-criada com foco no consumidor e se tornará Diretor Global do Lar da Accumin.

"Nossa força e nosso valor residem na integração de diversas perspectivas independentes de vários países, setores e disciplinas, o que nos dá uma visão geral respaldada por conhecimentos locais, fortalecendo nossa capacidade de superar a complexidade, ao agregar valor e clareza a nossos clientes empresariais e ao consumidor final", acrescentou Cornell. "Ao ampliar nossa perspectiva humana com inteligência e software, oferecemos maior controle e confiança sobre as decisões referentes ao setor imobiliário, o que será essencial para ajudar nossos clientes e seus consumidores a perceberem quanto ao 'See Value Clearly'.

O reposicionamento do grupo sob a marca Accumin é o início de uma unificação mais ampla no modo como a empresa se apresenta, trabalhando em conjunto e, ao mesmo tempo, respeitando a regulamentação para preservar a independência e a proteção de dados entre suas subsidiárias. Embora a empresa preveja que a maioria de suas empresas acabará sendo rebatizada como Accumin, a maioria das subsidiárias passará primeiro por um período de transição no qual serão endossadas "pela Accumin" para respeitar a poderosa reputação que construíram em seus mercados locais.

À medida que o grupo se torne um, a Accumin se transformará em um ecossistema de especialização local e mundial, aproveitando o poder da diversidade de seus talentos apoiados por inteligência e software, fiel a seu nome: a combinação de conhecimento, ou perspicácia, e exatidão ou precisão, que são fundamentais para a proposta de valor que oferece aos clientes.

Sobre a Accumin

A Accumin é um dos maiores e mais confiáveis grupos imobiliários independentes do mundo, oferecendo conhecimento diversificado e mundial em um portfólio poderoso e inovador de soluções tecnológicas para imóveis e gestão de propriedades, apoiado em décadas de experiência. Com soluções inovadoras e complementares para Valor e Consultoria, Inteligência e Software, e Gestão de Riscos, e uma abordagem baseada na precisão, independência e clareza, a Accumin visa ajudar clientes corporativos e consumidores finais a navegar na incerteza e tomar as decisões certas.

Com mais de 1,5 mil funcionários em 14 países da Europa, América Latina e África, e um profundo conhecimento técnico e local, a Accumin tem um compromisso claro: eliminar a complexidade e ajudar os clientes quanto ao 'See Value Clearly'.

Saiba mais sobre a Accumin em www.accumin.com.

Sobre a Cinven

A Cinven é uma empresa líder em capital privado internacional, com foco na criação de empresas globais e europeias de classe mundial. Seus fundos investem em seis setores principais: Serviços Empresariais, Consumo, Serviços Financeiros, Saúde, Indústria e Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT). A Cinven tem escritórios em Londres, Nova York, Frankfurt, Paris, Milão, Madri, Guernsey e Luxemburgo.

