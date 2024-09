A LabVantage Solutions, Inc., líder no fornecimento de soluções e serviços de informática laboratorial, incluindo plataformas LIMS específicas que permitem rápida implementação a custos reduzidos, anunciou hoje que recebeu o prestigioso prêmio de Empresa do Ano no setor de Sistemas Globais de Gerenciamento de Informações Laboratoriais (LIMS) da Frost & Sullivan. Esse reconhecimento destaca a liderança da LabVantage em inovação visionária, desempenho e impacto no cliente, afirmando o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta e centradas no cliente em todos os setores.

O prêmio, parte da série Best Practices Awards da Frost & Sullivan, reconhece empresas que demonstram excelência em crescimento e inovação. A LabVantage foi reconhecida por se destacar em ambas as dimensões, alavancando sua abordagem visionária para atender às necessidades não atendidas em informática laboratorial, mantendo um sólido foco na satisfação do cliente e na experiência de serviço. Ao longo de quase quatro décadas, a empresa evoluiu de um fornecedor especializado em LIMS para um fornecedor de plataforma vertical de Software como Serviço (SaaS) para todas as necessidades digitais relacionadas a laboratórios de vários setores, incluindo farmacêutico, biotecnologia, alimentos e bebidas, petróleo e gás, testes contratuais, laboratórios de saúde pública, forense e governo.

“A LabVantage se distingue por sua ampla variedade de produtos, recursos de integração tranquila e dedicação em facilitar a transformação digital nos laboratórios”, disse Lucila Martin, analista de Pesquisa em Saúde e Ciências da Vida da Frost & Sullivan. “Dada a expansão precoce e estratégica do SaaS como parte de seus negócios, a empresa aumenta sua capacidade de aproveitar as tendências e oportunidades do mercado de LIMS”.

Além disso, a LabVantage foi nomeada líder, pelo segundo ano consecutivo, no Frost Radar™ 2024 para LIMS Globais no setor de ciências da vida – fornecendo mais uma prova de sua liderança contínua e adaptabilidade em um setor em rápida evolução. No Radar, a Frost & Sullivan avaliou 50 fornecedores de LIMS, destacando os 14 principais por seus recursos avançados em interoperabilidade, escalabilidade e configurabilidade. As empresas no Radar adotam uma visão robusta centrada no crescimento e na inovação rigorosa que promove a integração perfeita de novas tecnologias, identifica as necessidades críticas de cada área e oferece recursos distintos para cada uso de suas soluções. Líder na análise do Radar, a LabVantage obteve uma pontuação alta de 4,6 no índice de Inovação e, de forma semelhante, 4,5 no índice de Crescimento.

“É uma grande honra receber o prêmio de Empresa do Ano no setor global de LIMS de uma firma de consultoria tão respeitada quanto a Frost & Sullivan”, disse Mikael Hagstroem, CEO da LabVantage Solutions. “Este reconhecimento é o resultado da dedicação e paixão dos meus 1223 colegas em transformar a empresa de um enfoque centrado em produtos para um foco verdadeiramente voltado para o cliente, com ênfase na entrega de impacto para o cliente. Receber o reconhecimento do Frost Radar por dois anos consecutivos é um feito humilde e raro para qualquer empresa – para nós, isso ressalta a proximidade que temos com nossos clientes para impulsionar a inovação. Estamos orgulhosos de que nossos esforços para ouvir e inovar com base no feedback dos clientes estejam sendo reconhecidos, validando nosso compromisso de gerar impacto e parceria com nossos clientes para a melhoria da condição humana”.

Os clientes se beneficiam das robustas ofertas de SaaS da LabVantage, que permitem inovação contínua, eficiência operacional e redução de despesas de capital. A equipe interna de serviços profissionais da empresa, que gerencia internamente um trabalho significativo de implementação, também desempenha um papel fundamental na geração de um impacto que cresce de forma consistente ao longo do tempo. Por exemplo, eles ajudam os clientes reduzindo o tempo de validação e fornecendo serviços, como integração de instrumentos, gerenciamento de dados mestre e aumento baseado em inteligência artificial (IA) generativa. Em abril de 2024, a LabVantage alcançou mais de 100 implementações de software para o ano fiscal de 2024 nos vários setores que atende.

A LabVantage continua a expandir sua presença global, com iniciativas estratégicas de crescimento na Colômbia, Brasil, Coreia do Sul e Hong Kong, e aprimorou suas capacidades por meio de aquisições, como a SEIN Infotech. O investimento da empresa em tecnologias emergentes, incluindo IA generativa, está solidificando ainda mais sua liderança em informática laboratorial, oferecendo aos clientes sistemas mais inteligentes e eficientes.

Sobre a LabVantage Solutions

Reconhecida como líder em soluções de software para laboratórios empresariais, a LabVantage Solutions dedica-se a melhorar os resultados dos clientes transformando dados em conhecimento. A plataforma de informática LabVantage é altamente configurável, integrada em uma arquitetura comum e 100% baseada em navegador, suportando centenas de usuários simultâneos. Implantada no local ou via SaaS, ela se integra perfeitamente com instrumentos e outros sistemas empresariais – possibilitando uma verdadeira transformação digital. A plataforma inclui o sistema de gerenciamento de informações de laboratório (LIMS) mais moderno disponível, caderno de laboratório eletrônico (ELN) integrado, sistema de execução de laboratório (LES), sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análises avançadas; e, para ambientes de saúde, um sistema de informações de laboratório (LIS). Oferecemos suporte a mais de 1.500 instalações de clientes globais nos setores de ciências da vida, farmacêutica, dispositivos médicos, biobancos, alimentos e bebidas, bens de consumo embalados, petróleo e gás, genética/diagnósticos, forense e saúde. Com sede em Somerset, Nova Jersey, e escritórios globais, a LabVantage oferece seu portfólio abrangente de produtos e serviços para permitir que os clientes inovem mais rapidamente no ciclo de P&D, melhorem a qualidade dos produtos fabricados, alcancem registros precisos e cumpram os requisitos regulatórios há quatro décadas. Explore mais informações em labvantage.com.

