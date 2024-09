Marketing digital pode alavancar micro e pequenas empresas

Segundo a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil da RD Station, o marketing digital já foi utilizado como estratégia de crescimento por 94% das empresas do país, tornando-se uma ferramenta cada vez mais consolidada no mercado de publicidade.

Além disso, de acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a utilização de anúncios, marketing corporativo e análise do perfil do cliente são as três principais estratégias que as pequenas empresas podem adotar dentro do marketing digital para atrair novos clientes, levando em consideração a necessidade de alavancar o negócio de forma certeira.

Para Gisleine Souza, especialista em finanças e sócia da WEBK SEO, agência de aceleração de negócios digitais para pequenas empresas, os micro e pequenos empreendedores possuem uma vantagem competitiva no mercado, que é a relação mais próxima com seus clientes. “Usando as ferramentas certas, os leads não perceberão que estão falando com uma automação, por exemplo. Hoje, na era da Inteligência Artificial, diversas ferramentas estão acessíveis a valores irrisórios. Basta que o empresário tenha parceiros de qualidade que saibam lidar com essas ferramentas”, pontua.

Ferramentas auxiliam em estratégias

O estudo da RD Station demonstra, inclusive, que entre as empresas que possuem ferramentas totalmente integradas, a maior parte delas possui entre 11 e 50 funcionários. “Existe um mar de possibilidades para as micro e pequenas empresas se destacarem perante as grandes. É só uma questão de conhecer as ferramentas certas e aplicar as estratégias com melhor relação custo x benefício”, explica Souza.

De acordo com a especialista em finanças, no setor de marketing digital, há alguns segmentos como advocacia, indústrias em geral e provedores de internet que focam seus recursos demasiadamente nas redes sociais. “Os empresários precisam compreender que esta é apenas a ponta do iceberg das possibilidades do marketing digital. É essencial que eles ampliem seus leques de canais dentro do segmento online”, afirma.

Quando analisado o dia a dia do setor nas empresas, foi constatado que a maior parte delas (41,3%) usam apenas ferramentas básicas ou manuais, ainda segundo o levantamento. Para Souza, os dados reforçam que "apesar dos avanços no Brasil, ainda estamos muito atrás de países como os Estados Unidos, por exemplo, o que nos dá clareza de que o mercado ainda pode crescer bastante nos próximos anos”.

Para ela, agências de aceleração de negócios são uma oportunidade para as micro e pequenas empresas conseguirem focar seus investimentos digitais em estratégias avançadas de captação de clientes e fechamento de negócios. “Ao nosso ver, esse é um caminho sem volta, onde as empresas que querem se destacar e ampliar suas vendas e base de clientes precisarão aproveitar o momento atual que é propício para quem está saindo na frente”, finaliza.