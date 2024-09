Hoje, a Topps anunciou uma grande expansão de seu acordo geral existente com a Disney Consumer Products para incluir os direitos globais de cards colecionáveis da Disney, Pixar e Marvel. Novos cards colecionáveis da Marvel chegarão às lojas de varejo e de hobby no primeiro trimestre de 2025 com Topps Finest X-Men ‘97, sendo essa a primeira vez que a marca desenvolve e distribui cards físicos da Marvel globalmente. A Topps continuará sua colaboração global com Star Wars™.

Sob este acordo ampliado, a Disney Consumer Products e a Topps colaborarão em cards colecionáveis físicaos e digitais para a Disney, Pixar, Marvel e Star Wars globalmente. A Topps já havia lançado colecionáveis digitais da Disney, Pixar e Marvel por meio dos aplicativos Disney Collect! e Marvel Collect! Apps. Embora se trate de uma expansão global, especialmente nos EUA, a Topps já vendeu cards colecionáveis da Disney, Marvel e Star Wars na EMEA (Europa, Oriente Médio e África) por meio do site Topps.com e em convenções de fãs locais.

“A Topps tem sido uma colaboradora de longa data da Disney Consumer Products, impulsionando a inovação física e digital no mercado de cards colecionáveis”, disse Paul Gitter, vice-presidente executivo de Comercialização Global de Marcas da Disney Consumer Products. “Estamos entusiasmados em expandir oficialmente nossa relação com a Topps para trazer histórias de todas as nossas marcas aos entusiastas de colecionáveis ao redor do mundo”.

“Na Topps, temos um foco incansável em melhorar a experiência dos fãs, e essa nova expansão e extensão nos ajudará a continuar trabalhando com a Disney Consumer Products para trazer a melhor inovação para o hobby dos colecionadores”, disse David Leiner, presidente de Cards Colecionáveis na Fanatics Collectibles. Seguindo sua colaboração de longo prazo, Leiner observou que a Topps tem feito os cards Star Wars desde 1977, sendo o mais recente o Star Wars Chrome by Topps, lançado no mês passado.

STAR WARS e propriedades relacionadas são marcas registradas e/ou direitos autorais, nos Estados Unidos e em outros países, da Lucasfilm Ltd. e/ou de suas afiliadas. © & TM Lucasfilm Ltd.

Sobre a Fanatics Collectibles

A Fanatics Collectibles é um novo modelo e visão para o hobby, transformando fundamentalmente a experiência de colecionadores atuais e futuros, ligas e jogadores de diversos esportes profissionais e universitários, assim como em propriedades de entretenimento. A organização garantiu direitos exclusivos e de longo prazo para projetar, fabricar e distribuir cards colecionáveis para várias ligas esportivas, incluindo MLB, MLBPA, Premier League, MLS, UFC e Fórmula 1, entre outras. Em janeiro de 2022, a Fanatics Collectibles anunciou a aquisição da Topps, estabelecendo a principal marca licenciada de cards colecionáveis como a pedra angular do negócio de cards e colecionáveis da Fanatics, impulsionando seus direitos de projetar, fabricar e distribuir cards colecionáveis da MLB e MLBPA.

