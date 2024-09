A Neuraptive Therapeutics, Inc. anunciou hoje que o NTX-001 recebeu a designação de terapia inovadora, proporcionando assim o potencial para desenvolvimento acelerado a pacientes com lesão nervosa periférica que requerem reparo. Esta designação segue os resultados do estudo NEUROFUSE de fase 2 e diversas interações com a FDA. O NTX-001 tem o potencial de ser uma terapia inovadora no campo do reparo nervoso.

Evan L. Tzanis, Chief Operating Officer and EVP of R&D, Neuraptive Therapeutics, Inc. (Photo: Business Wire)

A Neuraptive está se preparando para lançar um programa fundamental de fase 3 para o NTX-001 no início de 2025. O programa irá consistir em um único estudo aleatório, duplo-cego e controlado por placebo, ao avaliar a eficácia e a segurança do NTX-001 em pacientes com lesão nervosa periférica que requer reparo. O protocolo final para este estudo único de fase 3 vem sendo discutido atualmente com a FDA. Isto segue os resultados promissores do estudo de fase 2 do NEUROFUSE após 24 semanas. A Neuraptive prevê que os resultados completos, incluindo todas as 48 semanas de dados, estarão disponíveis nas próximas semanas com pretensões de compartilhar os resultados em uma próxima conferência científica.

"A designação de terapia inovadora da FDA para o NTX-001 é um grande passo adiante em nossa missão de oferecer um tratamento inovador para pacientes que sofrem de lesões nervosas periféricas com exigência de reparo", disse Evan L. Tzanis, Diretor Operações e Vice-Presidente Executivo de P&D da Neuraptive Therapeutics. "Estamos na expectativa de continuar trabalhando em estreita cooperação com a FDA para garantir que o NTX-001 chegue aos pacientes o mais rápido possível e fornecer uma terapia transformadora no campo do reparo nervoso. Somos gratos aos pacientes, pesquisadores e nossos parceiros que permaneceram comprometidos com o avanço do NTX-001."

Com o avanço contínuo do NTX-001, a Neuraptive Therapeutics, Inc. permanece na vanguarda de desenvolver novas soluções para um número significativo de pacientes afetados por lesões nervosas periféricas ao redor do mundo.

Sobre a Neuraptive Therapeutics, Inc.

A Neuraptive Therapeutics, Inc. dedica-seàinovação e ao desenvolvimento de produtos médicos e terapêuticos para reparar e regenerar os nervos periféricos. A empresa empenha-se em satisfazer as necessidades médicas não atendidas de pacientes e médicos que lidam com os desafios complexos de lesões nervosas.

