Tradu, a poderosa plataforma de negociação de múltiplos ativos, anunciou uma parceria estratégica com a TradingView, uma plataforma líder para operadores e investidores que fornece dados em tempo real, gráficos personalizáveis ??e ferramentas de análise técnica.

Mediante esta parceria, os clientes da Tradu terão acessoàbiblioteca de gráficos mais sofisticada da TradingView, que os capacita a analisar mercados de modo mais eficaz, criar modelos de gráficos personalizados e executar negociações com perfeição ao usar a premiada interface da TradingView dentro do ecossistema Tradu CFD, tudo com login único e sem taxas adicionais. Esta integração representa uma melhoria significativa aos recursos disponíveis para os usuários da Tradu, garantindo que tenham as melhores ferramentas na ponta dos dedos.

A ferramenta de gráficos e negociação inclui:

Mais de 110 ferramentas de desenho avançadas, mais de 100 indicadores técnicos e mais de 10 tipos diferentes de gráficos

Recursos avançados de gráficos, incluindo negociação a partir do gráfico, exibição de diversos gráficos de uma vez, criação de instantâneos e desenhos de gráficos, resoluções personalizadas e dimensionamento avançado de preços

Notícias de mercado atualizadas do canal de notícias da Tradu

Armazenamento por parte do servidor de listas de observação e configurações

Brendan Callan, Diretor Executivo na Tradu, comentou: “Nosso objetivo na Tradu sempre foi oferecer a nossos clientes as ferramentas mais sofisticadas disponíveis para aperfeiçoar sua experiência de negociação. A TradingView comprovou ser líder em soluções de gráficos e negociação, e estamos animados em oferecer sua plataforma a nossos clientes sem custo adicional. Esta parceria se alinha perfeitamente a nossa missão de proporcionar recursos de ponta que capacitem operadores e investidores ativos a ter sucesso."

Pierce Crosby, Diretor Geral na TradingView, comentou: “Como uma nova plataforma, encontramos a Tradu em uma posição única no mercado, considerando que estão desenvolvendo uma tecnologia totalmente nova e aproveitando as melhores ferramentas de gráficos da categoria, entre outros ótimos recursos para operadores. Iremos trabalhar em estreita cooperação com a equipe da Tradu para trazer novos produtos ao mercado e dar aos operadores a capacidade de negociar diversas classes de ativos, tudo a partir de uma única plataforma."

Sobre a Tradu

A Tradu é parte da Stratos Group International, LLC ("Stratos"), uma subsidiária integral da Jefferies Financial Group Inc. ("Jefferies") (NYSE:JEF). Ela oferece aos operadores e investidores ativos no Reino Unido, Europa e mais além acesso a milhares de ativos negociáveis* em ações, commodities, CFDs, forex, títulos do tesouro, índices e criptomoedas.

* Os produtos e serviços variam conforme a região. Acesse tradu.com para verificar quais produtos estão disponíveis em sua região.

A Tradu tem sede em Londres (Inglaterra) e conta com escritórios no mundo todo. A equipe internacional da Tradu fala mais de duas dúzias de idiomas e se orgulha de seu suporte ao cliente ágil e prestativo.

A Stratos também opera a FXCM, uma plataforma FX e CFD fundada em 2001. A Stratos vai continuar oferecendo serviços FXCM juntamente com a plataforma de múltiplos ativos da Tradu.

As subsidiárias da Stratos são autorizadas e regulamentadas no Reino Unido, Europa, Austrália e África do Sul.

