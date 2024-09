Delinea, pioneira em oferecer soluções para proteger identidades mediante autorização centralizada, anunciou hoje seu reconhecimento como Líder no Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management (PAM) de 2024. Isto marca a 6a vez consecutiva que a Delinea foi reconhecida no Quadrante de Líderes; a Delinea afirmou que, em sua opinião, isto ressalta o compromisso contínuo da empresa em oferecer soluções de segurança confiáveis ??no mercado.

"Estamos honrados em ser reconhecidos mais uma vez como Líderes pela Gartner", disse Art Gilliland, Diretor Executivo da Delinea. "A segurança da identidade serve como a primeira linha de defesa, pois cada identidade, humana e não humana, e os dados com os quais elas interagem são alvos nas empresas modernas de hoje. Acredito que este reconhecimento reafirma nosso compromisso em proteger nossos clientes, enquanto entregamos soluções que não apenas aumentam a segurança, mas também removem a complexidade, ao elevar a experiência do usuário."

Como afirma Gartner, "o crescimento continua sendo impulsionado pela crescente conscientização entre os líderes de segurança e identidade quantoànecessidade crucial de soluções PAM. Os líderes construíram com sucesso uma base de clientes instalada e fluxo de receita significativos com altas classificações de viabilidade e crescimento robusto de receita."

A plataforma nativa em nuvem da Delinea oferece um conjunto abrangente de soluções integradas, compreendendo Gestão de Contas e Sessões Privilegiadas (PASM), Gestão de Elevação e Delegação Privilegiadas (PEDM), Gestão de Acesso Privilegiado Remoto (RPAM), Gestão de Direitos de Infraestrutura em Nuvem (CIEM) e Detecção e Resposta a Ameaças de Identidade (ITDR), para proporcionar uma experiência de usuário intuitiva e contínua.

Com seus recursos de autorização inteligente, a Delinea capacita organizações a descobrir identidades, atribuir níveis de acesso, detectar irregularidades e responder a ameaças em tempo real. A plataforma foi criada para implantação rápida em semanas em vez de meses com demanda de 90% menos recursos para gerenciar em relação às soluções dos concorrentes.

Para acesso gratuito ao Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management de 2024 e saber mais sobre por que a Delinea foi designada Líder, acesse nosso site.

Isenção de responsabilidade obrigatória:

Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management, Abhyuday Data, et al, 9 de setembro de 2024. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente. MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

A Delinea foi criada em abril de 2021 através da fusão da Thycotic e da Centrify e designada Líder no Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management de 2022 e 2023.A Centrify foi designada Líder nos relatórios de 2018, 2020 e 2021. A Thycotic foi designada Líder nos relatórios de 2020 e 2021.

Sobre a Delinea

A Delinea é pioneira em proteger identidades mediante autorização centralizada, tornando as organizações mais seguras ao governar perfeitamente suas interações em empresas modernas. Ela aplica contexto e inteligência em todo o ciclo de vida da identidade, ao compreender infraestrutura tradicional e em nuvem, dados e aplicativos SaaS para eliminar ameaças referentesàidentidade. A Delinea oferece autorização inteligente exclusiva a todas as identidades, permitindo identificação precisa do usuário, atribuição de acesso apropriada, monitoramento de interação e resposta rápida a irregularidades. A Plataforma Delinea acelera a adoção e aumenta a produtividade, com implementação em semanas, não meses, que exigem apenas 10% dos recursos em relação aos concorrentes. Descubra mais sobre a Delinea em Delinea.com, LinkedIn, X e YouTube.

