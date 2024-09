Plataforma virtual de saúde internacional chega ao Brasil

A Pager Health, plataforma de atendimento virtual de saúde, com mais de 30 milhões de usuários, reforça seu firme interesse em expandir atuação no Brasil e anuncia a contratação de Patrícia Andreello como Vice-Presidente Regional de Vendas; ela assume a responsabilidade de gerenciar a estratégia de crescimento na região e contribuir para o adequado posicionamento da empresa como agente transformador em saúde digital.

Antes de chegar à Pager Health, Patrícia trabalhou na Philips, com ênfase no sistema Tasy, voltado para a área de saúde, e na Salesforce, onde atuou com soluções de marketing e CRM, contribuindo para que empresas do setor de high tech e de healthcare conseguissem otimizar suas operações e alcançar novos patamares de eficiência.

“Estou muito entusiasmada com o novo desafio de liderar o crescimento da Pager Health no Brasil. Sou fascinada pela área da saúde e trabalhar com um propósito tão significativo como esse torna meu dia a dia muito mais prazeroso”, avalia Patrícia. “Esta é uma oportunidade de atuar em uma empresa que se propõe a enfrentar um dos maiores desafios da saúde, que é criar uma experiência de atendimento integrada para o maior número de pessoas”, completa.

A Pager Health é uma empresa de tecnologia que já atua nos Estados Unidos, no México e na Colômbia, e faz parte de uma mudança na forma como os serviços de saúde são prestados. Em sua plataforma são conectados pacientes, provedores e sistemas de saúde, o que proporciona uma experiência de cuidado mais integrada. Entre as diversas soluções oferecidas estão navegação em saúde, telemedicina e suporte contínuo ao paciente.

Fabián Alvarez, responsável pelas operações em toda América Latina, afirma que “com o apoio de Patrícia, que tem amplo conhecimento do setor de consumo de saúde e experiência com ferramentas de tecnologia, buscaremos atuar no Brasil seguindo a missão da Pager Health de oferecer uma experiência semelhante a ter um “médico na família” para a grande maioria da população brasileira”.

A Pager Health ajuda a reduzir os custos de cuidados, a melhorar os resultados clínicos e a aumentar a satisfação dos usuários. A empresa está comprometida em transformar o atendimento à saúde, tornando-o mais acessível, personalizado e centrado nos pacientes.

