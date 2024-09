TLP conquista 5º lugar no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024

A empresa TLP Serviços ficou em 5º lugar entre as empresas que mais crescem no Brasil, na categoria de 300 a 600 milhões de receita anual, no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, divulgado recentemente.

Neste ano, a lista trouxe 371 empresas de 23 estados, representantes das cinco regiões do país. Mais de 35% das empresas classificadas em 2023 também estão no anuário deste ano. É a 9ª vez que a TLP entra no Ranking da Exame "As PMEs que mais crescem no Brasil – 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019”, "Negócios em Expansão – 2023 e 2024”, uma iniciativa da EXAME, do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e com suporte técnico da PwC Brasil.

“Esse reconhecimento é fruto da nossa incansável busca por inovação e da dedicação de toda a nossa equipe. Estar nesse ranking é uma honra e uma responsabilidade ainda maior. Seguiremos trabalhando com transparência e paixão para oferecer soluções cada vez mais eficientes e gerar ainda mais valor para nossos clientes", afirma Rodrigo Mendonça, CEO da TLP.

A TLP Serviços, com mais de 27 anos de trajetória, é uma empresa que atua nos setores de telecomunicações e energia, presente em 17 estados, com mais de 30 filiais e uma equipe de mais de 3150 colaboradores.

No setor de telecomunicações, a TLP oferece soluções para os seus clientes, incluindo engenharia e projetos para a implantação e ativação de redes de fibra óptica de longa distância, metropolitanas, de acesso e FTTH. A empresa atua na ativação de circuitos de rede DWDM, Metro Ethernet e rádio enlace, além da implantação e manutenção de redes móveis e de transporte. Além disso, realiza toda a operação logística e gestão de equipamentos e infraestrutura de sites, como POMS, shelters e estações de satélite. Atende também a demandas relacionadas a estruturas verticais, como torres, emissão de laudos, manutenção de sistemas de energia e refrigeração em prédios concentradores, e zeladorias em um total de 17 mil sites nos estados de AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PI, RN, RJ e SE.

A TLP gerencia 42 mil km de redes distribuídos entre redes urbanas, rede neutra FTTH e backbone. Anualmente, a empresa constrói cerca de 2.000 km de redes neutra FTTH, LD e metropolitana, incluindo canalizações e infraestrutura de postes em todo o Brasil. Nos estados de DF, GO, MG, RS, SC e SP, a TLP realiza atendimento de instalação e manutenção casa & cliente, com um volume mensal de 12 mil instalações e a manutenção de 557 mil clientes.

No setor de energia, a TLP oferece serviços em redes e linhas de distribuição urbano e rural, projetos de eficiência energética e energia solar, além da instalação de placas fotovoltaicas e medidores inteligentes.

