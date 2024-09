MPB em Movimento apresenta plataforma com conteúdo exclusivo

Com 24 anos de história, mais de 500 shows realizados e 20 cidades visitadas, o MPB em Movimento apresenta uma plataforma digital com conteúdo exclusivo de vídeos captados durante os espetáculos realizados pelo Brasil. O MPB Play é o canal oficial do projeto MPB em Movimento no YouTube (@mpbplay), onde o público pode assistir trechos dos shows de grandes artistas da Música Popular Brasileira.

Além do canal no YouTube, a plataforma MPB Play também integra um site (www.mpbplay.com.br), com conteúdo próprio e voltado para a divulgação do projeto MPB em Movimento, além de redes sociais (Instagram e Facebook), diversificando o seu alcance com shows, portal e interatividade entre público e artistas.

A edição de 2024 acabou de render novos materiais para os canais. Entre as novidades, estão trechos dos melhores momentos dos shows de artistas como Edson Gomes e Filipe Catto que, no primeiro semestre, passaram pelas cidades de Salvador e Fortaleza. A plataforma também traz espetáculos realizados nos anos de 2022 e 2023 com os artistas Toquinho e Camilla Faustino, Ivan Lins, Marcelo Jeneci, Paulinho Moska e Nação Zumbi.

Palco para novas gerações - O cantor e compositor Marcelo Jeneci, que foi uma das atrações do MPB em Movimento, em Manaus, em 2023, destaca a importância do projeto para a valorização da Música Popular Brasileira. “Estou alegre em participar deste projeto tão brasileiro que traz essa safra suculenta, esses frutos suculentos, que são as músicas, os artistas produzidos no Brasil”, afirma o artista.

O pianista, cantor e compositor Ivan Lins se apresentou pelo projeto em Aracaju, também em 2023, e ressaltou a importância do projeto no incentivo da valorização de artistas locais na abertura dos shows. “Eu acho que todos os artistas deveriam fazer isso em outros projetos diferentes para mostrar as novas gerações, os artistas que não têm tido oportunidades de aparecer em uma mídia maior, mais intensa. Essa ideia da Petrobras é gloriosa. Eu acho maravilhoso. Que o Brasil continue crescendo e que a Petrobras continue investindo na arte e na cultura brasileira”, disse.

Um dos pontos altos do projeto é a diversidade da programação, que passa por nomes consagrados ao tempo que abraça artistas em ascensão na MPB. Dalmo Peres, diretor da Caderno 2 Produções Artísticas, celebra essa mistura. “Tivemos em 2024, em Salvador, uma apresentação histórica de Edson Gomes, que completou recentemente 50 anos de carreira, e em Fortaleza Filipe Catto, expoente da MPB contemporânea. O MPB em Movimento funciona como uma plataforma de circulação e promoção da música brasileira. E tudo isso com o patrocínio contínuo da Petrobras, nossa parceira desde o início”, afirma.

1 milhão de espectadores - Com mais de 1.500 horas de música e mais de 1 milhão de espectadores ao longo de todos os anos, o MPB em Movimento traz na sua história shows de artistas de prestígio nacional, como Toquinho, Paulinho Moska, Marcelo Jeneci, Lenine, João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Teresa Cristina, Vander Lee, 14 Bis, Moraes Moreira, Rosa Passos, Jorge Ben Jor, Marina Lima e Luiz Melodia.

Não à toa, o MPB em Movimento aparece como um dos maiores incentivadores da Música Popular Brasileira no país, com apresentações de grandes artistas de renome nacional que trazem cantores ou bandas locais como atrações dos shows de abertura.

O projeto tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade à produção cultural de cada lugar por onde passa, promovendo o acesso do público de vários segmentos sociais, com ingressos a preços populares.

O MPB em Movimento é uma realização da Caderno 2 Produções Artísticas, com o patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Website: https://www.mpbplay.com.br/