A Laserfiche — fornecedora líder de SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios — anunciou hoje o seu nono WealthManagement.com Industry Award (os “Wealthies”) na categoria Provedores de Tecnologia – Gerenciamento de Documentos por sua ferramenta de sumarização de documentos de IA generativa. Lançado no início deste ano, o Laserfiche AI ??Document Summarization permite que as empresas de gestão de patrimônio liberem valor em seu conteúdo para permitir um processamento de informações simplificado e uma tomada de decisão mais informada.

“A Laserfiche continua a promover operações eficientes para empresas de gestão de patrimônio por meio de soluções automatizadas inovadoras e gerenciamento moderno de informações”, disse Joman Kwong, gerente de soluções estratégicas, serviços financeiros, na Laserfiche. “Ao adotar a hiperautomação e ferramentas de IA generativa para otimizar processos de back-end e atender aos requisitos de conformidade, as empresas posicionam melhor os seus consultores para que se concentrem na melhoria da experiência do cliente omnichannel.”

A Laserfiche é uma parceira confiável de empresas com liderança em gestão de patrimônio que utilizam seus serviços de conteúdo e ferramentas de automação de processos para transformar digitalmente as operações, reduzindo tarefas manuais e custos administrativos. As empresas de consultoria utilizam a Laserfiche para estabelecer um ecossistema digital coeso, unificando tecnologias essenciais de negócios, como o CRM e aplicativos de assinatura eletrônica, em uma única fonte de verdade. O Laserfiche AI ??Document Summarization aumenta ainda mais a produtividade ao reduzir o tempo necessário para analisar quantidades crescentes de documentos financeiros, relatórios e comunicações com clientes.

A Laserfiche pretende adicionar continuamente recursos alimentados por IA, além de inovações, para dar suporte às iniciativas de transformação das empresas, permitindo que obtenham o controle de processos e implantem a IA em escala.

Todos os anos, os Wealthies reconhecem empresas e indivíduos excepcionais que apoiam o sucesso dos consultores financeiros. As nomeações são avaliadas por um painel estimado de especialistas e influenciadores do setor, que este ano julgaram um campo competitivo de mais de 1.000 inscrições de mais de 400 empresas.

Para saber mais sobre as soluções da Laserfiche para gestão de patrimônio, visite o site da Laserfiche.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal fornecedora de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de fluxos de trabalho poderosos, formulários eletrônicos, gerenciamento de documentos e análises, a plataforma Laserfiche ® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Linda Domingo

Diretora, Comunicações | Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 ext. 234