A SLB anunciou hoje que comprovou sua solução para a produção sustentável de lítio em escala em sua planta de demonstração em Clayton Valley, Nevada, para acelerar a entrada de produtos no mercado a partir do lítio de origem responsável.

SLB's demonstration plant in Clayton Valley proves its unique integrated approach to produce scalable quantities of lithium in the fastest, most economical and sustainable way for today’s market. (Photo: Business Wire)

A solução integrada proprietária combina a experiência em subsolos da SLB com a engenharia de superfície de tecnologias avançadas que incluem a extração direta de lítio (DLE). Ela produz lítio 500 vezes mais rápido do que os métodos convencionais com a utilização de apenas 10% da terra. Operando com aproximadamente um décimo do tamanho de uma instalação em escala comercial, a planta atingiu uma taxa de recuperação verificada1 de 96% de lítio da salmoura.

A solução integrada da SLB é um processo completo e abrangente que inclui tecnologias avançadas de tratamento e concentração de impurezas para a produção de carbonato ou hidróxido de lítio de alta pureza. A solução também utiliza significativamente menos água, energia e menos reagentes químicos quando comparada a outras ofertas baseadas em DLE.

“O lítio é um facilitador fundamental da eletrificação, por isso, devemos encontrar maneiras de acelerar sua produção sem afetar adversamente o ambiente”, disse Gavin Rennick, presidente do negócio de Nova Energia da SLB. “A planta de demonstração da SLB em Clayton Valley comprova a nossa abordagem integrada exclusiva para a produção de quantidades escaláveis ??de lítio da maneira mais rápida, econômica e sustentável para o mercado atual. Isto acelera a implementação de instalações viáveis ??em escala comercial para produtos de lítio de alta qualidade que são a estrutura fundamental da nossa economia de eletrificação.”

A alternativa convencional para a produção de lítio a partir da salmoura em escala é a evaporação. Este processo não só exige uma quantidade significativa de terra, mas também resulta em perda massiva de água. Sal, minerais subterrâneos e produtos químicos utilizados ??são deixados então na superfície, criando impacto na biodiversidade e no meio ambiente. A solução de produção sustentável de lítio da SLB aumenta a sustentabilidade ao reduzir o consumo de água. O processo patenteado também devolve a salmoura gasta, ou a salmoura com uma concentração reduzida de lítio, de voltaàsua fonte após o processamento e separação do lítio.

Toda a solução da SLB, desde a extração do lítio a partir da salmoura até a conversão em carbonato de lítio de qualidade técnica, leva apenas algumas horas. Em comparação, os métodos de evaporação podem levar até 18 meses e ter uma taxa de recuperação muito menor, de 50% ou menos.

O lítio é vendido comercialmente como cloreto de lítio, utilizado como matéria-prima para a produção de lítio metálico; carbonato de lítio, utilizado em smartphones e veículos elétricos de curto alcance; e hidróxido de lítio, utilizado em baterias de veículos elétricos de longo alcance. A solução da SLB é altamente flexível e pode ser ajustada para a produção de qualquer um destes produtos.

Ao comprovar esta solução em sua planta piloto, a SLB concluiu marcos técnicos específicos que permitiramàempresa se qualificar totalmente sob o acordo de participação com a Pure Energy Minerals Ltd. e, a seu critério, pode adquirir 100% de participação acionária no Projeto de Clayton Valley.

1. Taxa de recuperação verificada de forma independente pelo WETLAB-Western Environmental Testing Laboratory de Nevada.

