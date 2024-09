A Organização de Cooperação Digital (DCO) anunciou hoje, na Cúpula Global de IA em Riad, o lançamento de sua iniciativa do Centro de Excelência (CoE) em IA Generativa (GenAI). Essa iniciativa inovadora foi estruturada para transformar o papel dos Estados-membros da DCO para que se tornem os principais inovadores na arena global da GenAI, fomentando a colaboração e promovendo o crescimento sustentável e inclusivo.

Em uma declaração sobre a iniciativa, a secretária-geral da DCO, Sra. Deemah AlYahya, disse: “É uma honra anunciar o lançamento do Centro de Excelência em Inteligência Artificial Generativa, uma iniciativa inovadora liderada pela Organização para a Cooperação Digital e promovida pelo Reino da Arábia Saudita. A DCO está dando passos audaciosos para maximizar o valor da cooperação multilateral e aproveitar as oportunidades da era da Inteligência Artificial Generativa. O Centro de Excelência em IA Generativa oferece a plataforma que permitirá aos Estados-membros da DCO desenvolver soluções em IA Generativa”.

AlYahya acrescentou: “No cerne desta iniciativa está um marco multilateral que garante acesso e promove a colaboração entre os Estados-membros da DCO, apoiando sua transição de consumidores da tecnologia de IA Generativa para produtores ativos. Essa abordagem abre caminho para que os Estados-membros da DCO se tornem líderes globais em inovação em IA Generativa e centros de propriedade intelectual”.

Os principais benefícios da iniciativa GenAI CoE incluem a promoção da colaboração inclusiva entre governos, setores privados e acadêmicos, garantindo que todos os Estados-membros possam participar da revolução da GenAI, além de catalisar a inovação nos Estados-membros, transformando-os em criadores de soluções GenAI, desenvolvendo a capacidade local, aumentando a propriedade intelectual e impulsionando a inovação.

A DCO está comprometida com o avanço das capacidades de IA e com a promoção da inovação em seus Estados-membros, garantindo que todas as nações possam aproveitar totalmente o poder da IA Generativa. Por meio do Centro de Excelência em AI Generativa, a DCO está capacitando as nações e possibilitando a inovação ao criar uma plataforma que preenche as lacunas tecnológicas e aprimora a colaboração. Juntos, a DCO e seus Estados-membros estão moldando um futuro inclusivo para a IA, em que nenhum país é deixado para trás e todas as nações estão posicionadas para liderar o cenário global de IA.

