A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial na orquestração completa de cadeias de fornecimento, anunciou hoje que o Dr. Wolff Group, um fabricante familiar alemão de produtos cosméticos e farmacêuticos, está trabalhando com a Kinaxis, juntamente com a mSE Solutions, uma consultoria especializada em otimização de cadeias de fornecimento, para impulsionar a tomada de decisão mais rápida e precisa no planejamento da cadeia de fornecimento e, assim, garantir um melhor equilíbrio entre a dinâmica do mercado e a cadeia de fornecimento.

Uma empresa em crescimento que exporta marcas populares, incluindo o Alpecin, o Alcina e o Plantur, entre outras, para mais de 60 países do mundo inteiro, a Dr. Wolff enfrentou desafios no gerenciamento de seu portfólio de produtos complexos e diversificados, que inclui tudo, desde produtos para cuidados com os cabelos e modelagem até cosméticos, produtos de cuidados dentários e farmacêuticos vaginais e dermatológicos. Para poder reagir de forma ainda mais flexível, rápida e eficiente às necessidades dos clientes, a empresa recorreuàmSE Solutions eàKinaxis para fortalecer seus processos de cadeia de fornecimento.

Ao reunir os pontos fortes de suas equipes de especialistas, a Kinaxis e a mSE Solutions pretendem ajudar o Dr. Wolff Group na orquestração abrangente da cadeia de fornecimento global com a implementação da plataforma alimentada por IA da Kinaxis.

“A diversidade dos nossos produtos e a expansão para novos mercados tornam a nossa cadeia de fornecimento particularmente complexa e desafiadora”, disse o Dr. Andreas Brinkhoff, diretor administrativo do Dr. Wolff Group. “A mSE Solutions ajudou a identificar as áreas de nossos negócios que mais se beneficiariam das tecnologias de orquestração da cadeia de fornecimento e, por meio da parceria com a Kinaxis, estamos desenvolvendo uma visão abrangente do desempenho e dos riscos da nossa cadeia de fornecimento em toda a nossa rede de ponta a ponta. Estamos preparados agora para responder a quaisquer interrupções.”

“Marcada pela hipercompetição, altos volumes e ritmo frenético, o setor de bens de consumo embalados opera com uma necessidade constante de agilidade e eficiência na cadeia de fornecimento”, disse Martin Bilstein, vice-presidente regional, região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça) na Kinaxis. “Estamos entusiasmados por fazer parte da evolução da cadeia de fornecimento que o Dr. Wolff Group está realizando e ansiosos para apoiar seu sucesso.”

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de fornecimento, visite Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a mSE Solutions

A mSE Solutions é sua consultoria de cadeia de fornecimento com conhecimento em tecnologia que se dedica a fazer as perguntas certas, oferecer orientação especializada e fornecer serviços de primeira linha para a implementação bem-sucedida do Kinaxis. Nosso objetivo é garantir que sua jornada de transformação seja rápida, eficaz e aceita por seus usuários. Com alcance global, nossos serviços se estendem ao suporte pós-entrada em operação eàmanutenção do sistema, oferecendo assistência abrangente onde quer que sua empresa atue. Para pequenas ou médias empresas ambiciosas – as campeãs ocultas de seus setores – a mSE Solutions é o parceiro prático ideal para implementações do Kinaxis RapidResponse. Acesse mSE-solutions.com.

Sobre o Dr. Wolff-Group

Agora liderado pela quarta geração de sua família fundadora e com marcas como o Alpecin e Linola, assim como o Plantur, Vagisan Karex e Bioniq®, o Dr. Wolff-Group, com sede na Alemanha e cerca de 900 funcionários, continua seu crescimento global. Desde a sua fundação em 1905, a empresa tem mantido uma forte ênfase na pesquisa e nos benefícios cientificamente demonstráveis ??de seus produtos para solucionar problemas como a queda de cabelo ou distúrbios da pele. Com seus próprios desenvolvimentos, a empresa conseguiu atingir um faturamento de 390,6 milhões de euros (2023). O Dr. Wolff atua em 67 países. Mais informações podem ser encontradas em www.drwolffgroup.com/en/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240910687544/pt/

