Conscientizar a sociedade é uma forma promover o direito dos animais

No Brasil, a legislação vem avançando cada vez mais para incentivar a guarda responsável e garantir a proteção dos animais. O abandono de animais é considerado crime desde 1998, de acordo com a Lei 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, o tutor identificado pode ter pena de até cinco anos de prisão.

De acordo com estudos recentes, os principais motivos do abandono são: dificuldades financeiras, problemas comportamentais dos cães, mudanças na disponibilidade de espaço ou nas regras de conduta social do espaço ocupado pelo ser humano, o estilo de vida do tutor do pet e a diferença entre a expectativa e a realidade dos cuidados necessários.

“Animais resgatados destinados à adoção normalmente passaram por experiências ruins, como: fome, sede, dor, doenças, brigas e até mesmo maus-tratos e envenenamento nas ruas e por isto ficam atordoados. Mas com paciência, dedicação e cuidados veterinários é possível dar a eles qualidade de vida”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

Segundo o veterinário Fábio Farias, ao adotar um animal a pessoa precisa dedicar tempo proporcional às necessidades do animal escolhido, sem esquecer que amor e carinho são essenciais. Brincadeiras e exercícios garantem o bom desenvolvimento de cães e gatos, pois ajudam na socialização.

O Dia Nacional de Adotar um Animal, a ser comemorado pelo 24º ano consecutivo no próximo dia 4 de outubro, propõe que a adoção seja vista como uma opção na hora de adquirir um animal, sem preconceitos. “Neste dia serão feitas mobilizações ressaltando a importância da posse responsável e da esterilização, como uma maneira de garantir o bem-estar dos animais”, conclui Vininha F. Carvalho.

